بعد تشبيهها بـ”عنتر بن شدّاد”.. هذا ما فعلته مذيعة مصرية لتكشف جمالها

تعمّدت مذيعة مصرية مسح مستحضرات التجميل عن وجهها على الهواء ردا على الأشخاص الذين قالوا إنها تشبه”عنتر بن شداد” بدونها.

وقالت رضوى الشربيني من خلال برنامجها “هي وبس” الذي يبث على قناة “سي بي سي سفرة” إنها سترفع التحدي للرد على المتنمرين عليها.

وأضافت الشربيني، إنها ستمسح المكياج كله عن وجهها أمام الكاميرات، باستثناء الرموش المثبتة، رغم أن زملاءها في الاستديو قالوا لها ” ليس هناك مذيعة فعلت ذلك”.

وفي محاولة لتكشف عن جمالها الطبيعي، استعانت المذيعة المثيرة للجدل بمقطع فيديو من حلقة سابقة، حيث قامت خلالها بالفعل بمسح المكياج الخاص بها على الهواء، بغرض تقديمها فقرة عن استخدام بخار الماء للوجه في المنزل.

وعلقت الشربيني على المقطع على حسابها الرسمي على انستغرام، قائلة: “قالوا إنني أضع 6 كيلو ماكياج، فقمت بمسحه على الهواء”.

وسرعان ما تفاعل المتابعين مع رضوى وأشادوا بجمالها الطبيعي، مؤكدين على أنها أجمل بدون مكياج.