بعد أن كانت 3 دقائق فقط.. تيك توك يطيل مدة الفيديوهات لمنافسة يوتيوب

أعلن تطبيق الفيديوهات الصيني “تيك توك” عن زيادة الحد الأقصى لطول مدة فيديوهاته المحملة إلى 10 ‏دقائق، بعد أن كان 3 دقائق فقط، وذلك من أجل منافسة يوتيوب.

وقال متحدث باسم الشركة، في بيان تداولته مواقع إخبارية: “نحن دائما نفكر في طرق جديدة لإضفاء قيمة على مجتمعنا وإثراء تجربة “تيك توك””.

وأضاف: “في العام الماضي قدمنا ​​مقاطع فيديو أطول، ما منح مستخدمينا مزيدا من الوقت لإنشاء المحتوى والترفيه على المنصة”.

وتابع: “اليوم نحن متحمسون لبدء طرح القدرة على تحميل مقاطع فيديو تصل مدتها إلى 10 دقائق، والتي نأمل أن تطلق العنان لمزيد من الإمكانات الإبداعية لمنشئي المحتوى في جميع أنحاء العالم”.

وتلقى بعض مستخدمي “تيك توك” الإعلان المهم كإشعار داخل تطبيقه على الهواتف الذكية، كما تمت مشاركته على موقع “تويتر” بواسطة مستشار ومحلل وسائل التواصل الاجتماعي، مات نافارا.

ويعتقد نافارا أن “مقاطع الفيديو الأطول مدة تسمح لـ”تيك توك” بالتنافس مع “يوتيوب” بشكل أفضل مع (الذي يميل بشدة نحو المحتوى المطول)، بالإضافة إلى جذبه جمهور أكبر سنا، ويزيد من وقت المشاركة الإجمالي على التطبيق”.

في الوقت نفسه يرى نافارا أن “التحول إلى المحتوى الأطول قدي يؤدي إلى إلحاق الضرر بـ”تيك توك” من خلال الحد من كمية البيانات التي يمكن أن تجمعها عن عادات المشاهدة لدى المستخدمين، وهو ما يسمح لها بتخصيص الخوارزميات التي تستخدمها لجذب المستخدمين في المقام الأول”.

ومن المفارقات أن العديد من منصات الفيديو الأخرى على الإنترنت والمنافسة لـ”تيك توك” أطلقت على النقيض ميزات لمستخدميها تسمح لهم بإنشاء فيديوهات قصيرة، مثل خدمات “ريلز” على “إنستغرام”، و”شورتس” على “يوتيوب”، و”سبوت لايت” على “سناب شات”.