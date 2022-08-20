بعد أن نشر “صورة قبيحة” من ميتافيرس.. زوكربرغ يستدرك !

مارك زاستدرك مارك زوكربرغ الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا” مساء الجمعة، قيامه بنشر صورة وصفت بالقبيحة لدى إطلاق منصة الواقع الافتراضي “ميتافيرس أوريزون وورلدز” في فرنسا.

وكان زوكربرغ قد أعلن في منشور على فيسبوك يوم الثلاثاء الماضي، عن الإطلاق الرسمي للمنصة الجديدة في فرنسا، بنشر صورة لشخصيته الافتراضية بالقرب من معالم شهيرة، مصمّمة من أجل الواقع الافتراضي أيضا. لكن تصميمها كان رديئا للغاية، حسب ما عبّرت عنه العشرات من التعليقات الساخرة على المنشور.

فما كان من مؤسس “ميتا” وفيسبوك سابقا، سوى نشر تصاميم محدّثة من المنصة، وبجودة أفضل من الصورة السابقة، التي كان قد نشرها “بشكل مستعجل”، على حدّ قوله، من أجل الإعلان الرسمي عن إطلاق “أوريزون”.

وقال زوكربرغ في منشوره الأخير:”تحديثات مهمّة ستجرى قريبا على الشخصيات الافتراضية (في ميتافيرس) وعلى منصة أوريزون، وسأشارك المزيد منها”.

وأضاف:”أعلم أنني نشرت في السابق صورة أساسية للغاية، تمّ الحصول عليها بشكل مستعجل من أجل الإعلان عن إطلاق المنصة”. وتابع يقول:”بإمكان المصمّمين في أوريزون أن يقدّموا الأفضل، وهذه المنصة تتحسّن بسرعة كبيرة”.

زوكربيرغ يعلن عن 3 ميزات جديدة “ينتظرها الجميع” في واتساب

وفي 9 أوت 2022، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا” مارك زوكربيرغ، عن 3 ميزات جديدة لتعزيز الخصوصية في تطبيق المراسلات “واتساب”.

وقال زوكربيرغ في منشور على فيسبوك:”هناك ميزات جديدة للخصوصية سيتمّ إدراجها في واتساب”، ويتعلّق الأمر حسب بـ:

إمكانية الخروج من المجموعات من دون إشعار بقية المشاركين.

التحكّم في قائمة الأشخاص الذين يمكنهم معرفة أنك متّصل على واتساب.

ومنع التقاط صور للشاشة عند إرسال رسائل المرة الواحدة، التي تختفي مباشرة بعد اطلاع المرسل إليه عليها.

وتابع زوكربيرغ في منشوره يقول:”سنستمر في ابتكار طرق جديدة لحماية خصوصية رسائلكم، على غرار المراسلات المباشرة”.

مايكروسوفت تتخلّص نهائيا من “إنترنت إكسبلورر”

وفي 16 جوان 2022، تخلّصت شركة مايكروسوفت نهائيا من توفير الدعم لمتصفّحها الشهير “إنترنت إكسبلورر”، بعد 27 عاما على إطلاقه. لتمهّد الطريق للمتصفّح الجديد “إيدج”.

وقالت الشركة الأمريكية في بيان ، إنّ الوقت قد حان للمضي قدما في هذه الخطوة، وتدفع المستخدمين إلى التوجه لمتصفح “إيدج” الذي أطلقته في عام 2015.

وأطلق “إنترنت إكسبلورر” في 1995 ضمن برامج نظام “ويندوز 95”. ووصلت شعبيته إلى ذروتها في عام 2002، عندما استحوذ على نسبة 95 بالمئة من متصفحي الانترنت.

لكن الأمور تغيّرت اليوم، حيث يسيطر “غوغل كروم” على ما يقارب 65 بالمئة من السوق، يليه “سفاري” لشركة آبل بنسبة 19 بالمئة، ثم إيدج، متصفّح مايكروسوفت الجديد بنسبة 4 بالمئة.

واتساب يستعد لإطلاق ميزة جديدة.. هذه خصائصها

وفي 30 أفريل 2022، قال موقع متخصّص أنّ تطبيق المراسلات الفورية “واتساب” يستعدّ لإطلاق ميزة جديدة، ستتيح ‏لمستخدميه تشغيل حساباتهم على عدّة أجهزة في نفس الوقت.

وحسب ما نقله موقع “ذ فيرج” المتخصّص، سيكون بإمكان مستعملي “واتساب”، أن يسجّلوا جهازا ثانويا لاستعمال التطبيق. من خلال مسح “رمز الاستجابة السريعة” باستخدام الهاتف الذكي الأساسي.

ولم يتضّح بعد ما إذا كانت هذه الميزة ستكون متاحة أيضا على هواتف “آيفون” عند إطلاقها. كما لم يتبيّن الموعد الرسمي لذلك.