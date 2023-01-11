بعد أوروبا.. الجزائر تسحب هذه الأدوية رسميا من الصيدليات

كشف مصطفى زبدي، رئيس منظمة حماية المستهلك، أن الجزائر شرعت رسميا في سحب الأدوية التي تحتوي على مادة الـ “Pholcodine” من الصيدليات الوطنية.

والأدوية المعنية التي تحتوي على الفولكودين تستعمل لعلاج السعال مثل شراب biocalyptol denoral.

وأثبتت الدراسات أن مادة الـ “Pholcodine” تسبب حالة حساسية خطيرة في حالة تعرض مستعمليها لعملية التخدير.

الاتحاد الأوروبي يحظر الفولكودين

وأعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية، شهر ديسمبر الماضي عن حظر استعمال شراب السعال الذي يحتوي على مادة “pholcodine“.

ويشمل الحظر حسب بيان الوكالة، كل دول الاتحاد الأوروبي.

وقالت: “إن هذا الشراب الذي يعالج السعال الجاف لدى الأطفال والبالغين، قد ينطوي على مخاطر حتى لو تم تناوله قبل الخضوع للتخدير بفترة طويلة”.

وأوضحت بأن تناول “pholcodine” في الأشهر الـ12 التي تسبق الخضوع للتخدير، قد يتسبب برد فعل تحسسي مفاجئ يؤدي إلى الوفاة.

تم استخدام فولكودين القائم على المواد الأفيونية كدواء للسعال منذ الخمسينيات من القرن الماضي.

والفولكودين دواء أفيوني كابت للسعال (مضاد سعال)، وله أيضاً تأثير مهدئ خفيف، لكن له تأثير قليل أو معدوم كمسكن للألم.

وكان يباع في دول كثيرة تحت تسميات عدة بينها: «دايميتان» و«بايوكاليبتول» و«برونكالين».

السعال في العادة لا يحتاج لعلاج

من جانب آخر أفادت العديد من الدراسات أن السعال يسبب إزعاجًا للمصاب ومضايقة، غير أنه يزول دون الحاجة لعلاج عند معظم المرضى.

وأورد أخصائيون علاجات منزلية بإمكانها المساعدة في التخفيف من حدته دون الحاجة لطبيب نذكر منها:

العسل

العسل شديد اللزوجة ويعمل بشكل مشابه لقطرة السعال. وعندما يتم تناوله، فإنه يغلف بطانة الحلق، ما يخفف من الألم أو الحكة.

ويحتوي العسل أيضا على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة ومضادة للبكتيريا، والتي قد تساهم في تأثيره المريح.

وتساعد هذه الخصائص في محاربة الالتهابات ويمكن أن تعزز جهاز المناعة.

الغرغرة بالمياه المالحة

يمكن أن تساعد على قتل البكتيريا وتليين المخاط في الحلق، مع تقليل التورم والتهيج الناجم عن السعال المستمر.

ويساعد تفريغ المخاط في الحلق على تنظيف الجيوب الأنفية والتخلص من السعال بشكل أسرع.

وعلى الرغم من أن معظم الناس يفضلون الغرغرة بالمياه المالحة الدافئة، إلا أن الماء البارد قد يكون له نفس التأثير المريح للسعال.

الزعتر

يُعتقد أنه يهدئ تقلصات العضلات الملساء، بما في ذلك تلك الناجمة عن السعال.

ووجدت دراسة نشرت عام 2006 أن العلاج المشترك للزعتر واللبلاب يحسن السعال والأعراض الأخرى لالتهاب الشعب الهوائية الحاد.

ولتخفيف السعال، يمكن تناول الزعتر في شاي أعشاب أو على شكل مكملات.

شرب الماء

من أسهل الطرق وأكثرها أمانا لتحسين السعال هو الحفاظ على رطوبة الجسم.

يساعد شرب الماء على ترقيق المخاط، ما يسمح له بالخروج من الجسم من خلال الفم أو الأنف.

يمكن أن يساعد المرضى أيضا على تعويض السوائل المفقودة من التعرق أو سيلان الأنف.

ويوصي الخبراء بزيارة الطبيب بوجود الأعراض الآتية:

– صعوبة في التقاط الأنفاس.

– سعال مصحوب بدم أو مخاط متغير اللون.

– حمى.

– صداع.

– سعال يستمر لعدة أسابيع.