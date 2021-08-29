بعد أيام من غلقه.. مصر تعيد فتح معبر رفح

أعادت السلطات المصرية، الأحد، فتح معبر رفح البري في كلا الاتجاهين، وذلك بعد إغلاق دام عدة أيام.

وأفادت وكالة سما، صباح الأحد، بأن السلطات المصرية أعادت، الخميس الماضي، فتح المعبر أمام العالقين في أراضيها فحسب، حيث وصل المئات منهم إلى قطاع غزة.

ومن المفترض سماح السلطات المصرية، اليوم، بإدخال بضائع عبر بوابة صلاح الدين في المعبر ذاته لصالح القطاع.

وفي السياق نفسه، نقلت صحيفة المصري اليوم عن مصدر مسؤول بالمعبر، أنه سيتم استئناف فتح المعبر عقب العطلة الأسبوعية، بالتوازي مع تواجد الأطقم الإدارية بالمعبر، بهدف تيسير إجراءات استقبال الحالات الإنسانية ومرافقيهم وعبور العالقين بين الجانبين.

وأكد المصدر أن هناك استعدادات تامة لاستقبال أي عدد من العابرين والحالات الإنسانية، وإدخال أية مساعدات قادمة إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى مواد ومعدات إعادة إعمار قطاع غزة، والأطقم العاملة عليها.

ويشار إلى أن مصر فتحت المعبر، بشكل استثنائي، اعتبارا من 16 ماي الماضى، من أجل استقبال الجرحى والمصابين، وإدخال المساعدات المتنوعة وكذلك لمواد البناء وإعادة الإعمار إلى القطاع.