بعد إثبات أنها امرأة.. هل طالبت حارسة مرمى المنتخب الإيراني بتعويض ضخم؟
تداولت تقارير إخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي خبر مطالبة حارسة مرمى المنتخب الإيراني للسيدات، بتعويض مالي كبير من الاتحاد الأردني لكرة القدم، بعد إثبات أنها امرأة وليست رجلا.
وتقدمت الحارسة زهرة كوادي بحسب ماتم الترويج له بشكوى رسمية لمنتخب بلادها على إثر حملة التنمّر والتشكيك بجنسها من قبل الاتحاد الأردني.
وقال مصدر بالاتحاد: “اتحاد الكرة لم يتسلم أي مطالبات بتعويض حارسة مرمى منتخب إيران”.
وأضاف: “الاتحاد الأردني لم يتلق أي خطاب بهذا الخصوص، رغم ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، وكل ما قمنا به هو مطالبة الاتحاد الآسيوي بالتحقق من جنس حارسة مرمى منتخب إيران، ولم يتم الرد حتى الآن”.
وتابع: “هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها التحقق من لاعبات المنتخب الإيراني، وحدث ذلك عبر اتحادات أخرى منذ عام 2015”.
وقادت كوادي منتخب بلادها أمام نظيره الأردني، للفوز بركلات الترجيح، في المباراة النهائية ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة السابعة لكرة القدم للسيدات المؤهلة لأمم أسيا، ليتصدر المنتخب الإيراني المجموعة.
وأثارت كوادي الجدل في المباراة بسبب شكلها وتعرضت لحملة تنمر واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يتبين جنسها وتحظى بالتضامن والإشادة.
قمة التنمر ضد هذه الفتاة المسكينة شكو فيها على انها رجل بسبب وجهها مواقع وقنوات عربية واجنبية شاركت فى هذه المهزلة اعتبرها جريمة اخلاقية في حقها . على الاقل لو عملو التحقيق سرا تخيل معي شعور واحساس والحالة النفسية لى هذه المرأة الان عالم قبيح ومقرف تبا لكم #زهره_كوداي pic.twitter.com/areqZVSr2M
— ڑبًٍَـــــيْْْــــ؏┊☪┊اًڷـﭳـزًائّـﹻۧﹻۧۧۦٰ۫♡ﹻﹻڔ (@Rabie19ra) November 15, 2021
تبلغ زهرة من العمر 32 عاما وهي من محافظة خوزستان و تلعب للمنتخب الإيراني منذ أن كان عمرها 16 عاما، وقد صرحت سابقا لصحف محلية بأنها كانت تعمل في النجارة قبل أعوام لمساعدة أسرتها ماديا قبل أن تتفرغ تماما لكرة القدم قبل عامين.
تاريخ إيران مع التشكيك في جنس اللاعبات
قبل 6 أعوام، تناقلت وسائل إعلام إيرانية أسماء 8 لاعبين ذكور مثلوا منتخب بلادهم للسيدات في الأعوام الماضية.
وبعد 8 سنوات من الجدل ورفض الاتحاد الإيراني لكرة القدم تقارير تحدثت عن وجود 4 ذكور في المنتخب الوطني للسيدات، قال مصدر مقرب من اتحاد كرة القدم إن 8 لاعبين وليس 4 مثلوا منتخب إيران للسيدات.
يذكر أن الحديث عن وجود لاعبين ذكور في المنتخب الإيراني للنساء يرجع إلى عام 2008، عندما تحدث محمد مرتضى نجاد رئيس أحد أندية كرة القدم الإيرانية عن وجود رجال في المنتخب، لكن الاتحاد الإيراني وصف تلك الأحاديث حينئذ “بالكاذبة”.
ونشرت صحيفة “تلغراف” البريطانية في 2014 تقريرًا بعد اكتشاف 4 رجال في المنتخب النسائي، ليعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم طرد هؤلاء اللاعبين في فضيحة تناقلتها مختلف وسائل الإعلام العالمية.
جنس حارسة مرمى منتخب إيران: الاتحاد الآسيوي يحسم الجدل
كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نتائج التحقق من الشكوى التي تقدم بها الاتحاد الأردني لكرة القدم، حول جنس حارس مرمى منتخب إيران للسيدات.
وقال الاتحاد الآسيوي، في مراسلة للجانب الأردني، إن “نتائج التحقق أثبتت أن جنس اللاعبة الإيرانية أنثى”، مخاطبا الاتحاد الأردني لكرة القدم بالنتيجة النهائية حول الشكوى المقدمة.
مدربة ايران تعلق على ضجة جنس حارسة مرمى منتخب السيدات
والاثنين، ردت مدربة المنتخب الإيراني للسيدات، مريم إيراندوست، الاثنين، على ضجة أثارها الأردنيون بشأن الجنس الحقيقي لحارسة مرمى المنتخب.
وصرحت إيراندوست لموقع “خبر أونلاين” الإيراني، إن الأحاديث المنتشرة حول جنس حارسة المرمى هي “مجرد ذريعة لعدم قبول الهزيمة أمام الإيرانيات”.
وقالت إيراندوست: “بعد هزيمة المنتخب الأردني، كان من الطبيعي أن يحاولوا تهدئة أنفسهم بذرائع كاذبة”.
وأضافت: “أريد التأكيد أنه قبل بداية رحلتنا في التصفيات، أجرينا الفحوصات اللازمة، حيث فحص الطاقم الطبي بعناية كل لاعبة في المنتخب حتى لا نواجه أي مشكلة في هذه الصدد”.
وطمأنت إيراندوست مشجعي ومشجعات المنتخب الإيراني، قائلة: “لا تقلقوا بشأن هذا الأمر، لأنه لا توجد مشكلة تهدد منتخبنا.. سنقدم أي وثيقة يريدها الاتحاد الآسيوي، لأننا مرتاحات الضمير”.
الأردن يشكك في جنس حارسة منتخب إيران للسيدات.. ذكر أم أنثى؟
وتقدم الاتحاد الأردني لكرة القدم، الأحد، باحتجاج رسمي للاتحاد الآسيوي، من أجل التحقق من جنس إحدى لاعبات منتخب إيران، التي اشتبه في كونها رجلا وليس امرأة.
⚽️ عاجــــل
تأهل تاريخي لنساء ايران الى “أمم آسيا”
المنتخب النسوي الإيراني يتأهل ولأول مرة في تاريخ البلاد الى كأس أمم_آسيا لكرة القدم بفوزه على الأردن 4-2 في ركلات الترجيح pic.twitter.com/fOSldp72q1
— hassan roustami (@hassanrastagar) September 25, 2021
وطالب الاتحاد الأردني بتحديد جنس حارسة مرمى منتخب إيران بعد المباراة التي جمعت منتخب “النشامى” للسيدات بمنتخب إيران في مباراة نهائي تصفيات كأس آسيا، في أوزبكستان، بعد الاشتباه في كونها رجلا.
#الأردن | الاتحاد الأردني يطالب الاتحاد الآسيوي بالتحقق من جنس حارسة منتخب #ايران للسيدات، المشارك في تصفيات كاس آسيا التي أقيمت مؤخرًا في أوزبكستان. pic.twitter.com/SGmdXg3OIF
— ﮼عمر، (@jouromr) November 14, 2021
وأثارت الحارسة المثيرة للجدل الشكوك حول جنسها بسبب بنيتها العضلية ولياقتها العالية، وملامح وجهها التي تشبه الرجال، حيث أكد العديد من المتابعين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها ليست امرأة.
#الواد_هوه
تم القبض 🤣
«للاشتباه بأنها رجلًا».. الاتحاد الأردني لكرة القدم يقدم احتجاجًا رسميًا للاتحاد الأسيوي للتحقق من جنس حارسة مرمى منتخب إيران بعد مباراة المنتخبين في التصفيات الآسيوية
. pic.twitter.com/QBY8I0NBuh
— khaleel Al bustanji (@khaleelbustanji) November 14, 2021
وجاء في بيان الاتحاد الأردني أنه “بالنظر إلى الأدلة المقدمة من الاتحاد الأردني لكرة القدم، ونظراً لأهمية هذه المسابقة، فإننا نطلب من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشروع في تحقيق شفاف وواضح من قبل لجنة من الخبراء الطبيين المستقلين، للتحقق من أهلية اللاعب المعني والآخرين في الفريق، لا سيما أن فريق كرة القدم النسائي الإيراني، له تاريخ في قضايا النوع الاجتماعي وتعاطي المنشطات”.
الاتحاد الاردني يطلب من الفيفا تحديد جنس حارسة منتخب ايران.. pic.twitter.com/gK7ghuBsLf
— أبوسعود (@naifsmq) November 14, 2021
من جانبه، نشر علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني، “تغريدة”عبر حسابه على تويتر يطالب من خلالها، الاتحاد القاري بفتح تحقيق في جنس الحارس(ة) واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال تم التأكد من أنها ليست امرأة.
No relevance to previous tweets but it’s a very serious issue if true. Please wake up @theafcdotcom pic.twitter.com/egk678CXCX
— Ali Al Hussein (@AliBinAlHussein) November 13, 2021
بعد تألقها في ركلات الترجيح، الاتحاد الأردني قدم طلب للفيفا بتحديد جنس حارسة منتخب إيران للسيدات 🤷🏻♂️ pic.twitter.com/V7rp36VFMB
— كورة شو | KOORA SHOW (@Koorashow_ksa) November 14, 2021
وعلق الأمير على صورة الحارسة قائلاً: “لا صلة لها بالتغريدات السابقة ولكنها مشكلة خطيرة للغاية إذا كانت صحيحة. من فضلك، استيقظ أيها الاتحاد الآسيوي”.
يذكر أن مطالب الاتحاد الآسيوي، تأتي بعد أن انهزم منتخب الأردن للسيدات على يد إيران بضربات الترجيح، التي عرفت تألق الحارسة الإيرانية المثيرة للجدل.