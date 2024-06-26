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جواهر

بعد إحراج الصحفية المغربية لأنغام.. هكذا علقت أحلام على الفيديو المذكور فيه اسمها!

جواهر الشروق
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بعد إحراج الصحفية المغربية لأنغام.. هكذا علقت أحلام على الفيديو المذكور فيه اسمها!
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الفنانة المصرية أنغام

علّقت الفنانة الإماراتية أحلام على الفيديو المذكور فيه اسمها، بعد إحراج الصحفية المغربية للفنانة أنغام على هامش مشاركتها في فعاليات مهرجان “موازين”.

وقالت أحلام في تغريدة عبر حسابها على منصة إكس إن اسمها ليس إساءة لأي أحد بل بالعكس هو تشريف، لافتة إلى أنها تعرضت في السابق لموقف مشابه ولم تنزعج.

وأضافت: “أنا أحلام وهي أنغام، وسبق أنه في أحد المؤتمرات غلطت إعلامية باسمي مع فنانة ثانية ورديت أتشرف ونقطة”.

وتابعت: “اسمي مش إساءه اسمي تشريف.. اسمي ليس إساءة لأي فنان مين ما كان يكون #أحلام #صوت_الخليج اسم مُشّرف”.

صحافية مغربية تعرّض أنغام لموقف محرج بمهرجان موازين

وعرّضت صحفية مغربية، المطربة المصرية أنغام لموقف محرج للغاية خلال مهرجان موازين، عندما أخطأت في اسمها ونادتها باسم فنانة أخرى.

في التفاصيل وأثناء تلقيها أسئلة الإعلاميين، رحبّت الصحافية بأنغام إلا أنها أخطأت في اسمها وقالت “أهلاً أحلام” بدل “أنغام”، ما جعل الأخيرة تمتعض.

وقالت تقارير إخبارية إن الإعلاميين سارعوا نحو الصحفية لتصحيح الخطأ، بينما تمالكت الفنانة نفسها وأكملت حديثها، على مسرح النهضة ضمن فعاليات مهرجان موازين 2024 الذي شهد حضورا ضعيفاً بعد غياب أنغام لحوالي 4 سنوات عن المغرب.

انغام في موقف محرج بعد ان اخطأت صحفية بأسمها 👀! pic.twitter.com/ExWUiKP8fJ

وقالت صحف محلية إن الفنانة المصرية أصيبت بصدمة بعد صعودها إلى المسرح  الذي يتسع لحوالي 50 ألف متفرج ولم تجد غير حضور قليل لا يتجاوز الـ 500.

يُذكر أنه يشارك في مهرجان موازين هذا العام الذي بدأت فعالياته يوم الجمعة عدد كبير من نجوم الموسيقى العالميين والعرب، من بينهم المصرية أنغام، هيفاء وهبي، بلقيس، إلى جانب نجوم المغرب أمثال سميرة سعيد، جنات.

ورافق المهرجان المغربي انتقادات لاذعة بسبب الظروف التي أقيم فيها، والوضع الغير إنساني في قطاع غزة، حيث أرجع الكثيرون سبب فشله في استقطاب الاهتمام لتوجه الأنظار نحو فلسطين وتضامن شعوب العالم مع القضية الفلسطينية في ظل صمت الحكومات.

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