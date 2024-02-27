بعد إدانته بتهمة الاعتداء الجنسي.. برشلونة يزيل اسم ألفيش من قائمة أساطير النادي 

قرّر نادي برشلونة، اتخاذ إجراءات قاسية مع لاعبه السابق داني ألفيش، عقب إدانته رسميا من قبل القضاء الإسباني بتهمة الاعتداء الجنسي.

و ذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن برشلونة قرّر إزالة اسم ألفيش، من قائمة أساطير النادي، والتي تضم 102 لاعبا ممن دافعوا عن ألوان القميص الكتالوني، منذ تأسيس النادي في نوفمبر 1899.

Dani Alves déchu du statut de légende du club après sa condamnation. Condamné à quatre ans de prison, le Brésilien a disparu de la page du site officiel du Barça consacrée aux légendes du club, un cercle très fermé auquel il appartenait jusqu’alors.https://t.co/KOn6k6LnxN — RMC Sport (@RMCsport) February 27, 2024

وكان جوردي ألبا، وسيرجيو بوسكيتس، بالإضافة إلى جيرارد بيكي آخر من انضم إلى تلك القائمة، التي يأتي على رأسها خوان غامبر، أسطورة الفريق الكتالوني.

وأكدت “سبورت” في تقريرها، أن إدارة الفريق الكتالوني كانت حذرة للغاية في قرارها، على أمل أن يحصل ألفيش على البراءة، وبمجرد صدور الحكم على البرازيلي تم تفعيل القرار.

في اول مصيبه جحدوا تاريخة .. لابأس يا الفيش انت كنت تستحق اكبر من برشلونه. pic.twitter.com/pApzO4rWSN — 👑💥ابوخالد💥👑 (@077_df) February 26, 2024

ويعتبر ألفيش من أبرز لاعبي الجيل الذهبي للفريق الكتالوني، إذ شارك في أكثر من 408 مباراة، حقق خلالهم ثلاثة ألقاب دوري أبطال أوروبا، وستة ألقاب دوري إسباني، والعديد من البطولات الأخرى.

وأصدر القضاء حكمه بحبس البرازيلي ألفيش لأربعة أعوام ونصف، وتغريمه 150 ألف يورو كتعويض للضحية بعد إثبات التهم بحقه.