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رياضة

بعد إدانته بتهمة الاعتداء الجنسي.. برشلونة يزيل اسم ألفيش من قائمة أساطير النادي 

عمر سلامي
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بعد إدانته بتهمة الاعتداء الجنسي.. برشلونة يزيل اسم ألفيش من قائمة أساطير النادي 
أرشيف
داني ألفيش

قرّر نادي برشلونة، اتخاذ إجراءات قاسية مع لاعبه السابق داني ألفيش، عقب إدانته رسميا من قبل القضاء الإسباني بتهمة الاعتداء الجنسي.

و ذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن برشلونة قرّر إزالة اسم ألفيش، من قائمة أساطير النادي، والتي تضم 102 لاعبا ممن دافعوا عن ألوان القميص الكتالوني، منذ تأسيس النادي في نوفمبر 1899.

وكان جوردي ألبا، وسيرجيو بوسكيتس، بالإضافة إلى جيرارد بيكي آخر من انضم إلى تلك القائمة، التي يأتي على رأسها خوان غامبر، أسطورة الفريق الكتالوني.

وأكدت “سبورت” في تقريرها، أن إدارة الفريق الكتالوني كانت حذرة للغاية في قرارها، على أمل أن يحصل ألفيش على البراءة، وبمجرد صدور الحكم على البرازيلي تم تفعيل القرار.

ويعتبر ألفيش من أبرز لاعبي الجيل الذهبي للفريق الكتالوني، إذ شارك في أكثر من 408 مباراة، حقق خلالهم ثلاثة ألقاب دوري أبطال أوروبا، وستة ألقاب دوري إسباني، والعديد من البطولات الأخرى.

وأصدر القضاء حكمه بحبس البرازيلي ألفيش لأربعة أعوام ونصف، وتغريمه 150 ألف يورو كتعويض للضحية بعد إثبات التهم بحقه.

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