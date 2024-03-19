بعد إدانته بتهمة الاغتصاب.. روبينيو يتهم القضاء الإيطالي بالعنصرية

اتهم لاعب ريال مدريد السابق، البرازيلي روبينيو، النظام القضائي الإيطالي بالعنصرية، بعد الحكم عليه بالسجن تسع سنوات بتهمة الاغتصاب الجماعي.

وقال الدولي البرازيلي السابق في مقابلة مع صحيفة “ريكورد”: “تمت إدانتي لأنني شخص أسود، لدي أدلة تثبت براءتي لكن تم تجاهلها”.

ووقع الاغتصاب عندما كان روبينيو يلعب مع ميلان، في ملهى ليلي وشارك فيه صديق له، يدعى ريكاردو فالكو، الذي أدين أيضا بذلك، وأشخاص آخرين.

وقال روبينيو أن العلاقة كانت بالتراضي، وأضاف: إذا كان الحكم لرجل أبيض، فسيكون مختلفا تماما، دون أدنى شك، لعبت 4 سنوات في إيطاليا وتعبت من رؤية قصص العنصرية، وأعتقد أن نفس الأشخاص الذين يفعلون أشياء عنصرية هم ذات الأشخاص الذين أدانوني في محاكمتي”.

هذا، وستقرر محكمة العدل العليا في البرازيل، يوم الأربعاء، ما إذا كان سيتمكن روبينيو من قضاء عقوبته في بلاده أم لا.

يذكر أن روبينيو انضم إلى ريال مدريد في 2005 بعد أن برز في سن مبكرة بالبرازيل، ثم انتقل إلى مانشستر سيتي قبل الانضمام إلى ميلان في 2011، أين أمضى 4 سنوات هناك ثم غادر إلى الصين.