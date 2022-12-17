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رياضة

بعد إريك زمور.. سياسية فرنسية تثير ضجة جديدة حول “منتخب الأفارقة”

عمر سلامي
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بعد إريك زمور.. سياسية فرنسية تثير ضجة جديدة حول “منتخب الأفارقة”
ح.م
المنتخب الفرنسي

أثارت السياسية اليمينية الفرنسية، ماريون ميشال لوبان، ضجة جديدة حول المنتخب الفرنسي، عندما أكدت في تصريحات لها، أن منتخب “الديكة” يفتقد إلى التوازن في تركيبته بسبب تواجد عدد كبير من اللاعبين ذوي الأصول الإفريقية.
وقالت ماريون ميشال لوبان، ابنة شقيقة مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف : “حقيقة أن هناك 8 أو 9 لاعبين من أصل أفريقي أو من اللون الأسود في المنتخب الفرنسي”.

وأضافت في تصريحات لـ” Europe 1″: ” ما هو مؤكد أن وجه هذا المنتخب يتكون من وجوه من المهاجرين الذين لا يمكن إنكار تمثيلهم بشكل مفرط “.

وقالت ماريون ميشال لوبان أنها لم تجد أن منتخب فرنسا “يمثل التوازن بين الفرنسيين من أصل فرنسي والأشخاص الفرنسيين من أصل مهاجر”.

وتأتي تصريحات السياسية اليمينية، لتثير ضجة جديدة، خاصة وأنها جاءت بعد فترة وجيزة من تصريحات إريك زمور، التي صبت في نفس سياق تصريحات لوبان.

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