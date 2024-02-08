بعد إزالة اسم مطعم “7 أكتوبر” بالأردن.. ما قصة استبداله بـ “قبل 8 أكتوبر بيوم”؟

بعد الضجة التي أثارها مطعم أردني يحمل اسم “7 أكتوبر” ومن بعدها إزالة اللافتة لما تحمله من دلالات سياسية، تداول ناشطون صورة لواجهة تحمل اسم “قبل 8 أكتوبر بيوم” زاعمين أنها لنفس المطعم.

تتضمن الصور المتداولة واجهة متجر كتب عليها “مطعم قبل 8 أكتوبر بيوم” أو “قبل 7 نوفمبر بشهر”، وجاء في التعليقات المرافقة أنها لواجهة المطعم الذي كان يحمل سابقا اسم “7 أكتوبر” وأثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وزعم متداولوا الصور أن صاحب المطعم تمسك بموقفه وتعمد وضع اسم آخر يحيل لنفس تاريخ 7 أكتوبر، بعد إرغام السلطات له على تغيير الواجهة بضغط إسرائيلي.

في ذات السياق كشف تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس أن الاسم الأول للمطعم أزيل بالفعل بموجب القانون لما يحمله من دلالات سياسية لكن الاسم الثاني مجرد ادعاء وصورة الواجهة مركبة وتم نشرها على سبيل السخرية.

وأضاف تقرير الوكالة الفرنسية أن المطعم يحمل حاليا اسم “العون” وفقا لتصريحات صاحبه، والذي حمل أولا اسم “7 أكتوبر” إشادة بالتاريخ الذي شنت فيه الفصائل الفلسطينية عملية “طوفان الأقصى”.

وافتتح المطعم المثير للجدل منذ أسابيع قليلة مضت، واستفز اسمه صحفيين ومسؤولين صهاينة من بينهم زعيم المعارضة، يائير لابيد.

وكتب لابيد في حسابه على موقع أكس أن “التمجيد المشين ليوم 7 أكتوبر يجب أن يتوقف… إن التحريض والكراهية ضد إسرائيل يولدان الإرهاب والتطرف… نتوقع من الحكومة الأردنية أن تدين الأمر علنا”.

إثر ذلك أزيلت اللوحة التي تحمل اسم المطعم وبقي مكانها فارغا. إلا أن عددا من الناشطين على مواقع التواصل أبدلوا الاسم، على سبيل السخرية، بأسماء تحيل إلى السابع من أكتوبر من دون أن تذكره صراحة.

إلا أن كثيرين تعاملوا مع هذه الصور على أنها حقيقية. لكن التفتيش عن الصور المتداولة يرشد إلى النسخة الأصلية منشورة في موقع خرائط غوغل وتخلو من أي اسم.

وقد أكد أحد مالكي المطعم، وليد الصرايرة، لوكالة فرانس برس أن المطعم عمره ثلاث سنوات وكان يحمل اسم “بوبايز” وقد أعيد افتتاحه أخيرا بعد إعادة تأهيل إثر انفجار قارورة غاز داخله.

وأقام المطعم مسابقة لزبائنه لاختيار اسم جديد فوقع الاختيار على “7 أكتوبر”.

ويقول الصرايرة إنه لم يتوقع أن يثير الموضوع جدلا، ويشرح لفرانس برس “أزلنا اللافتة لأننا لم نحصل على ترخيص من وزارة الصناعة والتجارة لأن الاسم يحمل دلالات سياسية كما قالوا، لكنه أيضا نفس تاريخ تخرج ابنة أخي”.

ويقع المطعم في منطقة المزار الجنوبي في محافظة الكرك على بعد 118 كلم جنوب عمّان.

ويقول وليد الصرايرة “كنا نفضل أن يبقى المطعم بدون اسم لكن ذلك يحول دون حصولنا على ترخيص لذلك اخترنا اسم مطعم العون”.