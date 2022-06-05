بعد إساءة مسؤول هندي للرسول الكريم.. أول ردّ فعل من الهند

أعلن الحزب الحاكم في الهند يوم الأحد، عن تعليق عضوية المتحدثين باسمه نوبور شارما ونافين جيندال في حزب، عقب تصريحات مسيئة للنبي محمد.

وجاء في بيان للحزب:”عبر تاريخ الهند الممتد لآلاف السنوات، ازدهرت كل الأديان، وحزب بهاراتيا جاناتا يحترم الأديان جميعها”.

وأضاف:”يندّد الحزب بشدة بإهانة أي شخصيات دينية لأي دين. كما يعارض حزب بهاراتيا جاناتا بشدة أي أيديولوجية تهين أو تحط من قدر أي طائفة أو دين”.

قضية الإساءة للرسول الكريم.. قطر تستدعي سفير الهند

استدعت وزارة الخارجية القطرية الأحد، السفير الهندي سلمته مذكرة رسمية برفضها التام وشجبها لتصريحات مسؤول في الحزب الحاكم ضد الرسول الكريم.

وأكدت الخارجية القطرية “أن هذه التصريحات المهينة التي تحرض على الكراهية الدينية، هي إساءة لمسلمي العالم أجمع، وتدل على الجهل الواضح بالدور المحوري الذي لعبه الإسلام في تنمية الحضارات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الهند”.

“إلا رسول الله يا مودي”.. هاشتاج يجتاح الشبكات ردا على سياسي هندي

عبّر الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من تغريدة لسياسي هندي أساء فيها الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وتساءل المتحدث الرسمي باسم حزب بهاراتيا جاناتا، الحاكم في الهند، عبر حسابه الرسمي على تويتر، عن سبب زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من السيدة عائشة رضي الله عنها وهي لم تبلغ حينها العاشرة من عمرها.

واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العديد من الدول العربية أن السؤال يحمل في ثناياه إساءة للمصطفى، وتعديا سافرا على الخطوط الحمراء، ورفعوا وسما بعنوان #إلا-رسول-الله-يا-مودي، حيث تصدّر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجّه العلامة محمد حسن الددو نداءا إلى الأمة الإسلامية، جاء فيه” نصرة لرسول الله في مشارق الأرض ومغاربها، أن يغضبوا لرسول الله كل بقدر استطاعته بعد إساءة المتحدث الرسمي للحزب الهندي الحاكم لجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعريض لأمنا عائشة… اغضبوا يا أمة المليار”.

ونشرت الهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام تغريدة في صفحتها على تويتر، قالت فيها:” إساءات الحكومة الهندية بحق جناب رسول الله ﷺأصبحت مكررة حد المنهجية الأمر الذي يوجب على الأمة الإسلامية جمعاء أن تهب للدفاع عن نبيها والضغط من أجل طرد السفير الهندي في بلدانها حتى تعلم الحكومة الهندية أن الإساءة لرسول ﷺ جريمة لا تمر وخطأ لا يغتفر”.

ونبّهت الهيئة الإسلامية إلى أنه من ” واجب المسلمين تجاه من يسب الإسلام ونبيه الكريم صلى الله عليه وسلم أن يقاطعوه سياسيا واقتصاديا انتصارا لله ولرسوله وللمسلمين، فلا خير في علاقة دبلوماسية لم تحفظ للأمة عزتها”.

ودعا مغردون، عبر تويتر، إلى مقاطعة جميع المنتجات الهندية حتى “تعرف حكومة الهند أن المسلمين لا يقبلون أن يهان نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم” ونشروا صورا للبضائع المستهدفة.

يذكر، أن عناصر من الشرطة الهندية شنّت اعتداءات على المسلمين بالضرب بالعصي والإهانة والاعتقالات جراء دفاعهم عن دينهم ونصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم.