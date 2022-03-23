بعد إطلاقها لعطر خاص بالكلاب.. الملكة إليزابيث تعرض صابونا فاخرا للصحون

أطلقت العائلة البريطانية المالكة “سائل غسيل الصحون” كمنتج جديد يباع في منزل الملكة إليزابيث الثانية، بعد شهر من إطلاق علامتها الخاصة بمنتجات عطور الكلاب.

وذكرت مجلة “فانيتي فير” الأميركية أن هذا الصابون الذي يطلق باسم الملكة إليزابيث يأتي ضمن منتجات عديدة أطلقها القصر الملكي مع شركة “نورفولك ناتشورال ليفينغ”، وهي علامة تجارية فاخرة للمنتجات المنزلية.

وجاء سائل غسيل الصحون الجديد الذي صنع باستخدام أجود المكونات النباتية الصديقة للبيئة، بعد الكشف عن حب الملكة إليزابيث الثانية غسل الأطباق في الماضي.

وفي ديسمبر 2020، كشف بول بوريل الذي كان يشغل منصب كبير الخدم في القصر الملكي أن الملكة إليزابيث البالغة من العمر 95 عاما تحب غسل الصحون، ضمن عادات منزلية أخرى تحب ممارستها، حتى في ظل تواجد كثير من الخدم حولها.

ويأتي سائل غسيل الصحون الفاخر بعد شهر واحد من إطلاق الملكة علامتها التجارية الخاصة من منتجات عطور الكلاب المعروضة للبيع في منزلها في ساندرينغهام بنورفولك.

ويروج لتلك العطور أنها تساعد الكلاب على “التخلص من أي روائح غير مرغوب فيها”، مصنوعة من مزيج من الزيوت العطرية.