بعد إطلاق حماس لآلاف الصواريخ.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يتأهب للحرب

كتائب القسام دعت العرب لدعم المقاومة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، حالة “التأهب للحرب”، بعد أن نفذت حركة حماس “عملية مزدوجة”، شملت إطلاق آلاف الصواريخ والقذائف نحو تل أبيب.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن “منظمة حماس ستدفع ثمنا باهظا” جراء هذه العملية.

وطالب سكان المدن الجنوبية في تل أبيب بالبقاء في مناطق محصنة، كما طلب المتحدث نفسه من سكان قطاع غزة البقاء في منازلهم.

وأضاف في منشور على موقع “إكس”، أن “الجيش سيدافع عن سكان إسرائيل”.

وفي وقت لاحق، السبت، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يعمل على ضرب أهداف تابعة لحماس في غزة.

وجاءت الضربات الصهيونية بالتزامن من إعلان وزير الدفاع، يوآف غالانت، موافقته على استدعاء قوات احتياط عسكرية.

وأعلنت حماس مسؤوليتها عن الهجوم، الذي شمل الصواريخ التي أطلقت، فجر السبت، بالإضافة إلى عملية تسلل أعضاء منها داخل المناطق المحتلة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن مسلحين فتحوا النار على المارة في بلدة سديروت جنوبيتل أبيب، وفق ما نقلت رويترز.

كما أظهرت لقطات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، اشتباكات في شوارع المدينة، كما أظهرت الصور أَسر المقاومة الفلسطينية جنودا إسرائيليين.

كما أظهرت مقاطع فيديو اشتباكات من مسافة الصفر بين عناصر المقاومة الفلسطينية والشرطة الإسرائيلية في بلدات إسرائيلية. وهذه أول مرة تحدث فيها اشتباك من هذا النوع.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بدء عملية “طوفان الأقصى” ضد إسرائيل وإطلاق آلاف الصواريخ باتجاهها.

وقال القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف -في رسالة صوتية- إن الضربة الأولى من عملية “طوفان الأقصى” تجاوزت 5 آلاف صاروخ استهدفت إسرائيل.

وأطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية، صباح السبت 7 أكتوبر، رشقات صاروخية مكثفة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، إضافة إلى محاولات تسلل بري وبحري، في حين دوت صافرات الإنذار في مناطق متعددة، بينها جنوب تل أبيب وأسدود وعسقلان.

وأعلن المتحدث العسكري الإسرائيلي تفعيل القبة الحديدية وإطلاق صفارات الإنذار، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي “التأهب لحالة الحرب بعد تسلل فلسطينيين إلى قلب إسرائيل”.

وقال مراسل الجزيرة إن الهجمات أدت لمقتل شخص في أسدود وإصابات مباشرة في عسقلان وبئر السبع وكريات غات، وهناك أوامر بالتزام الملاجئ.

كما أفادت مصادر طبية للجزيرة بوصول شهيدين و5 إصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة.

وأضاف محمد الضيف: “آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا”.

وحض الشعب الفلسطيني على “إخراج بنادقهم اليوم، ومن لا يملك بندقية فليخرج سكينا أو ساطورا أو بلطة”.

وتابع: “إخوتنا في المقاومة الإسلامية في لبنان وسوريا والعراق وإيران، هذا اليوم هو الذي ستلتحم به الجبهات والرايات”.

كما حث قائد “كتائب القسام” “الجزائر والمغرب والأردن ومصر وبقية الدول العربية على التحرك وتلبية النداء”، مؤكداً أن “الأوان لأن تتحد المقاومة العربية قد آن”.

ويأتي ذلك بعد أن أطلقت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة عشرات الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن حركة “حماس” الفلسطينية شنت، في وقت مبكر صباح اليوم، عملية مزدوجة شملت إطلاق قذائف صاروخية تجاه المستوطنات الإسرائيلية، وأيضا تسلل عناصر من الحركة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.