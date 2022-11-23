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بعد “إطلاق سراح” ترامب.. “عفو عام” عن الحسابات المحظورة في تويتر!

محمد عبد المؤمن
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بعد “إطلاق سراح” ترامب.. “عفو عام” عن الحسابات المحظورة في تويتر!
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إيلون ماسك

يتّجه إيلون ماسك إلى رفع الحظر عن جميع الحسابات المعلّقة في تويتر. حيث أطلق مساء الأربعاء تصويتا جديدا بهذا الشأن.

وقال ماسك في نصّ التصويت الذي شارك فيه نحو مليون مستخدم في ظرف ساعة واحدة:”هل ينبغي أن يقدّم تويتر عفوًا عامًا عن الحسابات المعلّقة؟”.

وأوضح المالك الجديد لمنصة التدوينات القصيرة، أن هذا العفو العام، يشترط أن لا تكون الحسابات المعنية قد “انتهكت القانون. أو شاركت في توجيه رسائل مسيئة للأشخاض”.

وفي وقت سابق، أخلى رائد الأعمال المثير للجدل، سبيل حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. بعد عامين من الحظر، على خلفية أحداث اقتحام مبنى الكونغرس.

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