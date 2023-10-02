بعد إعادة العلاقات بين البلدين : نحو إلغاء التأشيرات بين إيران والسعودية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في مؤتمر صحبي عقده اليوم الإثنين أن بلاده تدرس مقترح إلغاء التأشيرات مع السعودية.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحبي عقده اليوم الإثنين، 2 أكتوبر، أن بلاده تدرس مقترح إلغاء التأشيرات مع السعودية، حسب ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

المسؤول الإيراني قال أيضا خلال الندوة الصحفية، أن هناك مقترحات بصدد إلغاء التأشيرة بين البلدين تتم دراستها.

وكانت كل من المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية قد استأنفتا علاقاتهما الدبلوماسية بعد قطيعة دامت 7 سنوات، عقب حادثة الاعتداء على السفارة السعودية في طهران.

وبوساطة صينية استنأف البلدان العلاقات الدبلوماسية بينهما شهر مارس لهذا العام، وقدم السفير السعودي الجديد لدى إيران عبد الله بن سعود العنزي منتصف شهر سبتمبر، نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد الله يان.