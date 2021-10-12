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اقتصاد

بعد إعادة شحنة فرنسية فاسدة.. روسيا تعلن رفع حجم صادرات القمح نحو الجزائر

الشروق أونلاين
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بعد إعادة شحنة فرنسية فاسدة.. روسيا تعلن رفع حجم صادرات القمح نحو الجزائر

أعلنت روسيا رفع حجم وارداتها من القمح نحو الجزائر، بإرسال شحنة جديدة وذلك للمرة الثانية في ظرف أشهر، بعد أن كانت فرنسا المورد الأكبر للقمح نحو الجزائر.

وذكرت هيئة الرقابة الزراعية الروسية “روسبوتريب نادزور” أن الشركات الروسية تعمل على زيادة صادرات القمح من روسيا إلى الجزائر، التي تم استئنافها في جوان الماضي بعد توقف دام خمس سنوات.

وأشارت الهيئة، في بيان، إلى أن الجزائر تتمتع بإمكانات لاستيراد 7 ملايين طن من القمح في السنة. ولفتت الهيئة إلى أنه تم إرسال شحنة من القمح تزن أكثر من 30 ألف طن إلى الجزائر من ميناء تامان (ميناء على البحر الأسود).

وكانت روسيا قد أرسلت أول شحنة في سنوات من القمح إلى الجزائر في جوان الماضي، وبلغت الشحنة 28 ألف طن من القمح.

وحسب وكالة تاس الروسية،  قال إيغور بافينسكي رئيس المركز التحليلي “روس أغرو ترانس” (Rusagrotrans)، الاثنين، إن صادرات القمح الروسي بلغت في أكتوبر الماضي 2.8 – 3 ملايين طن، و4.7 مليون طن في سبتمبر 2021.

وفيما يتعلق بالمشترين الرئيسيين لشهر سبتمبر الماضي، أشار بافينسكي إلى أن المشتريين الرئيسيين هم إيران 1.29 مليون طن وتركيا 0.84 مليون طن ومصر 0.46 مليون طن وبنغلاديش ونيجيريا 210 ألف طن لكل منها.

كذلك شدد على أن إمدادات القمح الروسي إلى السعودية والجزائر ما زالت مستمرة، كما أنه من المتوقع ستئناف الإمدادات إلى باكستان.

وتعتبر روسيا من أكبر مصدري القمح في العالم وتعمل على توسيع وجودها في أسواق مثل الجزائر. وعادة تستورد الجزائر القمح من فرنسا وألمانيا في المقام الأول، وهي عادة أكبر سوق لصادرات القمح الفرنسية.

;خففت الجزائر بعض مواصفاتها، مما أتاح للمتعاملين طرح القمح الروسي وغيره من أقماح البحر الأسود في مناقصات تشترط فيها نسبة أعلى للمكون البروتيني.

مسؤول بوزارة التجارة يكشف مصير شحنة القمح الفرنسية الفاسدة

وشهر جوان الماضي، أكد المدير العام للرقابة الإقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة، محمد لوحايدية، أن قرارا اتخذ، على جميع المستويات، بمنع دخول شحنة القمح الفاسد القادمة، من فرنسا “مهما كانت نتائج تحاليل العينة”.

و أوضح لوحايدىة لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى، الثلاثاء، أن وزير الفلاحة كان قدم معلومات تفصيلية بشأن شحنة القمح الفاسد المستوردة مؤخرا من فرنسا بعد اكتشاف وجود حيوان داخلها.

وتابع “فيما يتعلق بعمل قطاع وزارة التجارة فإن مصالح الرقابة لن تسمح أبدا بتسويق أي منتج غير مطابق مهما كانت طبيعته أو مصدره لأن حماية المستهلك خط أحمر لا يمكن تجاوزه” حسب تعبيره.

وأضاف أن مصالح الرقابة على مستوى الحدود، وعلى جميع المستويات، أبدت رفضها القاطع لدخول الشحنة للسوق الوطنية بغض النظر عن نتائج تحاليل العينة ، مبررا ذلك باكتشاف حيوان لا يتماشى مع ديننا الحنيف.

اكتشاف جثة خنزير ثانية في شحنة قمح.. وزير الفلاحة يوضح

وكشف وزير الفلاحة عبد الحميد حمداني، عن العثور على جثة خنزير ثانية في شحنة القمح القادمة من فرنسا مشيرا إلى وضع المورد في القائمة السوداء.

وأعلن حمداني، الأربعاء 16 جوان، خلال ندوة صحفية بمقر الوزارة أن الشحنة تبلغ 27 ألف طن، وصلت إلى ميناء وهران وعثر بداخلها على جثة خنزير على مستوى ولاية سعيدة خلال عميلة التفريغ.

وأوضح الوزير أن المصالح المعنية، عثرت في المرة الأولى على الجثة أثناء تفريغ جزء من الحمولة، والتي كانت موجهة إلى مخازن تعاونيات الحبوب بولايات الغرب.

كما أشار الوزير إلى أنه تم الثلاثاء اكتشاف جثة أخرى لخنزير خلال استكمال عملية تفريغ الحمولة.

وأكد الوزير أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتم توقيف عملية تفريخ الحمولة، ووإرجاع البضاعة بكل حمولتها، مع طلب تعويض السلعة.

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التعليقات
11
  • خليفة

    ربما يكون هذا العمل مقصودا ،و هو تنبيه لمسؤولينا،على ان الدولة التي تستوردون منها هذا القمح ،دولة لا تفرق بين الحلال و الحرام ،اي دولة غير مسلمة ،و عليه فإذا أردتم يا مسلمين تفادي الحرام عليكم بإنتاج اغذيتكم بأنفسكم ،فهل يستفيد المسؤولون من هذا الدرس القاسي؟

    8
  • ali

    مبررا ذلك باكتشاف حيوان لا يتماشى مع ديننا الحنيف. .! هذا يعني انه لو كان الحيوان خروفا او بقرة لقبلتم الشحنة! ما هذا المبرر يا ايها المدير العام للرقابة الإقتصادية وقمع الغش ؟.

    21
  • دحماني

    لماذا لا تنتج القوة الإقليمية طعامها ؟

    27
  • دربعي

    لنا المساحات الشاسعه والارضي. والمياه المعدنيه متوفره، و كنا اكبر مستورد لي انواع الحبوب، و بنيت مخازن للحبوب بتقنيه رائعت في انحاء الوطن، ولكن يوجد ايادى تحطم وتدمر قدراتنا علي هاذه المنتوج لكي نبقي نستورد الحبوب و الحليب

    31
  • عمار

    ما تنساوش ترجعوا الخنزير لماليه...

    26
  • رياضة الهبر و النتر

    أصبحت الجزائر بفعل السياسات الحكومية المتواصلة . أكبر زبون عالمي لاقتناء كل انواع الحبوب و أغدية الانسان و الدواجن و الحيوانات . كل دول العالم تنتج الحبوب و الحليب و اغذية و أدوبة النباتات و الحيونات . الاستيراد مهمة مقضلة و رائعة فيها التضخيم و التهريب و الاحتيال علي دوفيز الريع البترولي . و كلما ارتفعت اسعار البترول يزداد عدد القابعون ( الجالسون) امام منبع الدوفيز الريعي . لعل ان يتمكن من هبر هبرة أو ينتر نترة من عائدات البترول .

    25
  • GUN-12

    هاذي هي حالة البلاد اللي تاكلة على البترول وما تشمرش على ذراعتيها ، القمح بالخنزير المرة الجاية يبعثوهالكم قاع خنزير وحبة قمح برك.

    23
  • الصحراوي

    يتسمى الحلوف ماكلينو ماكلينوا. حتى ولو ليس مباشرة (اللحوم و الخمور) فهو عن طريق الحشو في القمح. إلهذا نصبح أضحوكة للعالم من عدوتنا فرنسا ؟ أين إنتاج القمح بالصحراء : 50 قنطار، 60 قنطار..... 70 قنطار في الهكتار ؟ أم مجرد أرقام لتزيين الصورة و المحافظة على المناصب ؟ وهل ليس لنا مورد آخر من القمح من غير هذا البلد الذي مازال و لا يزال يكرهنا ؟

    19
  • بومبروك

    ملاعين !! مزالنا نسالولهم قمح ودراهم قبل ما يحتلونا .. نحاسبوهم مشي خير

    10
  • عابر سبيل

    ولمذا تستوردون من فرنسا؟؟؟؟ تحبون الإهانة مثل هذه؟؟ الذي وضع جثة الخنزير أراد إهانة كل الجزائريين. جثة الخنزير وضعت بفعل فاعل ومتعمد.

    27
  • مواطن

    لا يضع جيفة خنزير في حمولة قمح إلا خنزير أسوء منه. الأول خلقه الله خنزيرا و أما الثاني فرضي لنفسه أن يتحول الى خنزير. و التعويض يجب أن يكون شاملا جميع المصاريف المتعلقة بهذه الحمولة ابتداء بثمنها و نقلها و تفريغها و إعادة شحنها و أجور العمال و الشاحنات و التأخير و الضرر المعنوي. يجب رفع دعوى تعويض أمام القضاء الدولي. هذا فعل مقصود و ليس قمحا أصابه تلف طبيعي. يجب أن يكون الرد بحجم الفعل حتى يعتبر الخنازير الآخرون.

    36

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