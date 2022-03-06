بعد إعلانه الحرب على أوكرانيا.. عشيقة بوتين السرية تعود للواجهة!

سلطت تقارير إخبارية عالمية الضوء على عشيقة بوتين السرية وأعادتها لواجهة الأحداث بعد إعلانه الحرب على أوكرانيا.

ولأن المواضيع التي تخص الرئيس الروسي أضحت الأكثر بحثا على الانترنت، فقد تناولت بعض المواقع جوانب خفية عن ثروة بوتين وعشيقته.

وذهبت صحف أخرى إلى الحديث عن الابن الخفي لبوتين من عشيقته، والذي كشفت عن وجوده صحيفة واشنطن بوست مع نهاية العام 2021.

وركزت بعض التقارير على لاعبة الجومباز ألينا كاباييفا التي أصبحت أهم سيدة في روسيا باستحواذها على قلب القيصر، فيما تساءل البعض إن كانت تدير رحى الحرب في الكواليس ومشاركة في صنع المشهد أم أنها مجرد آداة للمتعة ولا دخل لها في السياسة.

عشيقة بوتين تتقاضى هذا المبلغ الخيالي!

وكانت صحيفة “التايمز” البريطانية، قد نشرت تقريرا عام 2020، قالت فيه إن عشيقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تتقاضى راتبا خياليا، ما أثار ضجة كبرى حول العالم.

وأضاف التقرير إن العشيقة تحصل على راتب سنوي ضخم في ظل الوظيفة التي تشغلها، حيث يفوق راتبها ما يحصل عليه مسؤولون بارزون في شركات روسية عملاقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن بطلة الجمباز السابقة إلينا كاباييفا، البالغة من العمر 37 عاماً، والتي تعيش علاقة عاطفية مع الرئيس الروسي، أصبحت منذ العام 2014 مديرة للمجموعة الوطنية للإعلام”.

وأضاف التقرير إن الشابة “حصلت على راتب سنوي يصل إلى 785 مليون روبل روسي، أي ما يعادل 7.7 مليون دولار في السنة”.

وأكد أن راتب كاباييفا، التي عادة ما يُشار إليها بوصفها “السيدة الأولى السرية في روسيا”، يعتبر 7 أضعاف راتب المسؤولين الكبار في شركة “غازبروم” الروسية العملاقة التابعة للحكومة، وذلك بعد تسريب ملفات لضرائب بعض المسؤولين الروس البارزين لعام 2018، ولم تعلّق الشابة او مكتب الرئاسة الروسية على التقرير الذي احدث غضبا كبيرا بين الروس.

وأشار التقرير إلى أن “الكرملين يتعرض لانتقادات واسعة بأنه يوزع عقوداً حكومية مربحة ومناصب ذات رواتب عالية لأشخاص لهم صلات وثيقة بالنخب السياسية”، وهذه التقارير المسربة تؤكد هذا الأمر.

المصدر: وكالات