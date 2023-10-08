بعد إعلانه الدعم المطلق للمقاومة.. حزب الله يستهدف 3 مواقع إسرائيلية (فيديو)

بعد إعلانه الدعم المطلق للمقاومة الفلسطينية، أعلن حزب الله اللبناني، صباح الأحد، استهدافه 3 مواقع للاحتلال الإسرائيلي في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

وبحسب ما أفات تقارير إخبارية فقد قصف حزب الله مواقع الرادار وزبدين ورويسات العلم بأعداد كبيرة من قذائف المدفعية والصواريخ الموجهة.

وقال مراسل الجزيرة إن الجيش الإسرائيلي يستهدف المناطق المحيطة بتلال كفرشوبا ردا على استهداف موقع رويسات العلم، ولم تتضح إلى الآن الأضرار التي أصابت المواقع.

وأفادت مراسلة الجزيرة أن الجيش الإسرائيلي قصف الخيمة التي يتهم حزب الله اللبناني بنصبها في مزارع شبعا المحتلة.

فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف المنطقة التى أطلقت منها القذائف، معلنا استعداده للتعامل مع كل الاحتمالات وعلى كافة الجبهات، على حد قوله.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنهم هاجموا بطائرة مسيّرة البنية التحتية لحزب الله في مزارع شبعا.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي أصدر أمرا بإغلاق المنتجعات القريبة من الحدود مع لبنان، وطلب من الإسرائيلين دخول المناطق المحصنة.

من جهتها، قالت قوة الطوارئ الدولية المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) إنها تتواصل مع الأطراف المعنية كافة لاحتواء الموقف وتجنب التصعيد في المنطقة.

وحثّت اليونيفيل جميع الأطراف على ضبط النفس، ودعتهم إلى التنسيق عبرها لخفض التصعيد ومنع التدهور الأمني.

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أعلنت أمس أن طائرة استطلاع إسرائيلية خرقت أمس الأجواء اللبنانية من فوق ​مزارع شبعا ​لتنفيذ طلعات استكشافية فوق قرى وبلدات ​العرقوب​ و حاصبيا وصولا إلى المنحدرات الغربية ل​جبل الشيخ.

ويأتي القصف بعد حالة من الترقب سادت على طول الحدود الجنوبية اللبنانية منذ يوم أمس وتعزيز لدوريات يونيفيل والجيش اللبناني على الحدود، غداة عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها كتائب عز الدين القسام صباح أمس السبت ضد إسرائيل.

يذكر أنه في أول تعليق لحزب الله” على طوفان الأقصى”، اعتبر أنّ “هذه العملية المظفرة هي ردّ حاسم على جرائم الإحتلال المتمادية والتعدي ‏المتواصل على المقدسات والأعراض والكرامات وتأكيد جديد على أن إرادة الشعب ‏الفلسطيني وبندقية المقاومة هي الخيار الوحيد في مواجهة العدوان والإحتلال ‏ورسالة الى العالم العربي والإسلامي والمجتمع الدولي بأسره، وخاصة أولئك ‏الساعين إلى التطبيع مع هذا العدو، أنّ قضية فلسطين قضية حية لا تموت حتى ‏النصر والتحرير”.

ودعا “حزب الله” “شعوب أمتنا العربية والاسلامية والأحرار في العالم إلى إعلان التأييد ‏والدعم للشعب الفلسطيني وحركات المقاومة التي تؤكد وحدتها الميدانية بالدم والقول ‏والفعل.”.

وأعلن الحزب أنّ “قيادة المقاومة الإسلامية في لبنان تواكب التطورات الهامة على الساحة ‏الفلسطينية عن كثب، وتتابع الأوضاع الميدانية باهتمام بالغ، وهي على اتصال مباشر مع قيادة المقاومة الفلسطينية في الداخل والخارج، وتجري معها تقييماً متواصلاً للأحداث وسير العمليات”،

داعياً “‏حكومة العدو الصهيوني إلى قراءة العبر والدروس الهامة التي كرستها المقاومة ‏الفلسطينية في الميدان وساحات المواجهة والقتال”.