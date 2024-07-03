بعد إعلان ارتباطها.. نجوى كرم تكشف هوية زوجها الخليجي!

كشفت الفنانة اللبنانية نجوى كرم هوية زوجها الخليجي، بعد أيام قليلة من إعلان ارتباطها، خلال حفل أحيته في بوخارست برومانيا.

وغرّد الفنان اللبناني وليد توفيق مباركاً للفنانة في حسابه الرسمي على موقع “إكس” حيث ذكر اسم زوجها رجل الأعمال الإماراتي بالقول: “ألف مبروك من قلبي زفافك من الصديق الغالي الحبيب عمر الدهماني، بتمنالكن من قلبي كل الفرح والحب والسعادة وأحلى الأيام”.

وردّت نجوى كرم على تدوينة توفيق: “أنت رفيق الوفا، يللي رافقني بكلّ خطوة بحياتي، وكنت مثال الخيّ مش بس الصديق إن شاء الله الفرح يكلّل بيتك، ومحبّتي إلك كتير كبيرة”.

انت رفيق الوفا يللي رافقني بكلّ خطوة بحياتي، وكنت مثال الخيّ مش بس الصديق

انشاالله الفرح يكلّل بيتك

ومحبّتي إلك كتير كبيرة ❤️❤️ https://t.co/mGLeijGOeq — Najwa Karam (@najwakaram) July 2, 2024

وقالت تقارير إخبارية إن نجوى كرم ارتبطت بالدهماني (43 عاماً) والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات “عمر سالم الدهماني”، من بينها شركة Moments المختصة بالإنتاج الفني، وهي التي نظّمت حفل رومانيا. وأن الزواج تمّ منذ أكثر من عام.

وأعلنت الفنانة نجوى كرم لجمهورها زواجها رسميًا خلال حفلها الغنائي الذي أقيم في دولة رومانيا مساء السبت 29 جوان، ضمن جولتها الغنائية العالمية بالتزامن مع إجازة موسم الصيف.

وكشفت خلال إحدي فقرات الحفل ارتباطها رسميًا بعد تداول العديد من الشائعات خلال الفترة الماضية عن علاقة تجمعها برجل الأعمال الإماراتي عمر الدهماني بعد ظهورهما معا بالعديد من المناسبات خلال الفترة الماضية.

وقالت كرم خلال الحفل: “هذا الفستان بيعني لي كتير لأن لونه أبيض وبحب هذا اللون، هذا اللون عشان حفل زفافي” وسط سعادة الجمهور بدخولها قفص الزوجية.