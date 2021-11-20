بعد إفريقيا وأوروبا.. “السويدي إلكتريك” تصدر منتجاتها إلى أمريكا الجنوبية

بعد تصدير شحنات إلى دول افريقية وأوربية، تصل شحنات جديدة إلى أمريكا الجنوبية وبالضبط إلى دولة الشيلي من طرف شركة السويدي إلكتريك وهو ما أكده الرئيس المدير لشركة السويدي السيد مصطفى عوض على هامش معرض أقيم بدولة جنوب إفريقيا.

وأضاف السيد مصطفى عوض إن ذلك يعد مفخرة الجزائر التي أصبحت تدعم بقوة التوجه نحو التصدير وبالخصوص نحو إفريقيا حيث تمكنا من تصدير منتجاتنا إلى دول افريقية عديدة على غرار كوت ديفوار السنيغال موريطانيا ليبيا كما صَّدرنا قبل شهر شحنات إلى ايطاليا ووصلت انتاجاتنا مؤخرا إلى دولة الشيلي في أمريكا الجنوبية.