بعد إقالة مذيعة كندية شاب شعرها ..هذا ما فعله مطعم شهير من أجلها

غيّرت سلسلة الوجبات السريعة في كندا المعروفة بـ”وينديز”علامتها التجارية من اللون الأحمر إلى الرمادي تضامنا مع مذيعة مخضرمة لم يجدّد عقدها بعد أن شاب شعرها.

ونشر المطعم الشهير تغريدة على حسابه على تويتر دعما للمذيعة ليزا لافلام، جاء فيها ” النجوم تبقى نجومًا أيا كان لون الشعر”.

وعملت لافلام مذيعة ومراسلة لقناة ” سي تي في” منذ أكثر من 30 عاما، لكنها اكتشفت هذا الشهر عدم تجديد عقدها، مع مزاعم من البعض أن السبب وراء توقيفها هو صبغ شعرها الأشقر أثناء الوباء.

وقالت ليزا بعد إقالتها إنها فوجئت، وما زلت تشعر بالصدمة والحزن لقرار “بيل ميديا” وهي في سن 58، في حين كانت تعتقد أن لديها المزيد من الوقت لسرد القصص التي تؤثر على الحياة اليومية.

أما بالنسبة لشركة “بيل ميديا”، الشركة الأم لـ “سي تي في”، فقالت إن لون شعر المذيعة لا علاقة له بقرار تسريحها، لكن رئيس الشركة الآن في إجازة بعد أن ورد أنه سأل من وافق على قرار “ترك شعر ليزا رماديا”.