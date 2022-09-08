بعد إقامته علاقة معها.. مغربية تتعرض للطعن من قبل سائح كويتي (فيديو)
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، خبر طعن سائح كويتي لشابة عشرينية مغربية في إحدى الفنادق السرية بكورنيش مدينة أغادير.
وأظهر مقطع فيديو لحظة اعتقال الجهات الأمنية بأغادير للسائح الكويتي، حيث وُجهت له تهم عديدة منها الضرب والجرح، وذلك على خلفية إعتدائه على الفتاة بواسطة سلاح أبيض، بعد إقامة علاقة محرمة معها.
شاهد: لحظة القبض على كويتي طعن فتاة بعد إقامة علاقة محرمة معها داخل فندق في المغرب https://t.co/8ef6kDqouE pic.twitter.com/PPmVfxqt2f
— #أنباء_وآراء 📡💻🔊 (@9iySvHxTVa5F41x) September 6, 2022
وقالت تقارير إخبارية إن الضحية أصيبت بجرح غائر على مستوى الكتف، حيث خضعت لعملية جراحية بداخل المستشفى “الجهوي”، وانتهى الأمر بتوقيف المتهم للتحقيق معه حول الحادث.
#المغرب :
الشرطة المغربية تلقي القبض على شاب كويتي قام بطعن فتاة مغربية في ظهرها واشتبك مع صديقاتها اللاتي حاولن الدفاع عنها
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#صباح_الخير pic.twitter.com/FPDELbnZwG
— ترند الشرقية (@trendalsharqia) September 6, 2022