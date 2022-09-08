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جواهر

بعد إقامته علاقة معها.. مغربية تتعرض للطعن من قبل سائح كويتي (فيديو)

جواهر الشروق
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بعد إقامته علاقة معها.. مغربية تتعرض للطعن من قبل سائح كويتي (فيديو)

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، خبر طعن سائح كويتي لشابة عشرينية مغربية في إحدى الفنادق السرية بكورنيش مدينة أغادير.

وأظهر مقطع فيديو لحظة اعتقال الجهات الأمنية بأغادير للسائح الكويتي، حيث وُجهت له تهم عديدة منها الضرب والجرح، وذلك على خلفية إعتدائه على الفتاة بواسطة سلاح أبيض، بعد إقامة علاقة محرمة معها.

وقالت تقارير إخبارية إن الضحية أصيبت بجرح غائر على مستوى الكتف، حيث خضعت لعملية جراحية بداخل المستشفى “الجهوي”، وانتهى الأمر بتوقيف المتهم للتحقيق معه حول الحادث.

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