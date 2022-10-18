بعد إقصاء الساورة.. “الكاف” تسمح بِتنظيم المقابلات في ملعب وهران!

منح الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم، الثلاثاء، الضوء الأخضر لِتنظيم المقابلات الدولية بِملعب “ميلود هدفي” بِوهران.

وقالت هيئة الرئيس باتريس موتسيبي إن فريق اتحاد العاصمة يُمكنه مواجهة نادي كيب تاون سيتي الجنوب الإفريقي، بِالملعب الجديد لِوهران.

وأضافت إن فريق “سوسطارة” يُمكنه أيضا تنظيم المواجهة بِملاعب “8 ماي 1945” بِسطيف، أو “سالم مبروكي” بِالرويبة، أو “مصطفى شاكر” بِالبليدة.

ويطرح هذا القرار أكثر من تساؤل، ذلك أن “الكاف في الأيّام القليلة الماضية منعت فريق شبيبة الساورة من مواجهة الزائر نادي غانيوا الإيفواري بِملعب وهران، فاضطرّ مُمثّل الكرة الجزائرية إلى تنظيم اللقاء بِميدان سطيف. وفسّرت الهيئة القارية للّعبة القرار بِكون المنشأة الرياضة لِعاصمة الغرب الجزائري ستحتضن جزءا من فعاليات “الشان” في جانفي وفيفري المُقبلَين، ويجب على المُنظّمين إبعاد كلّ ما من شأنه إلحاق الضرر بِالعشب الطبيعي.

ونعود إلى فريق اتحاد العاصمة، فقد تعرّف على منافسه نادي كيب تاون سيتي، الثلاثاء، بعد سحب قرعة الدور الثاني مُكرّر لِمنافسة كأس “الكاف”.

وتُجرى مباراة الذّهاب بِجنوب إفريقيا في الفاتح من نوفمبر المقبل، وتُقام مواجهة العودة بِالجزائر في التاسع من الشهر ذاته.

الساورة خارج السباق

ودّع فريق شبيبة الساورة مساء السبت سباق كأس “الكاف”، بعدما فشل في اجتياز عقبة نادي غانيوا الإيفواري.

واكتفى فريق شبيبة الساورة بِنتيجة التعادل السلبي مع ضيفه نادي غانيوا الإيفواري، في مباراة احتضنها ملعب “8 ماي 1945” بِسطيف، لِحساب إياب الدور الثاني من عمر منافسة كأس “الكاف”. تحت إدارة تحكيم من ليبيا.

وكان مُمثّل الكرة الجزائرية قد انهزم في لقاء الذهاب خارج القواعد بِهدف لِصفر، وهي الحصيلة العامّة التي منعت “نسور” بشار من التأهّل.

وحرم الحكم شبيبة الساورة من هدف بدا وأنه شرعي في الأنفاس الأخيرة لِمباراة الإياب، بعد تجاوز الكرة الصاروخية لِخطّ المرمى.

وأهدر زملاء محمد الأمين حمية عدّة فرص للتهديف في مباراة العودة، وربّما كان سبب الإقصاء تغيير ملعب اللّقاء في آخر لحظة من وهران إلى عاصمة الهضاب العليا، والسفرية الطويلة والشاقّة مع ما تخلّلها من متاعب (استقلّت الإدارة 3 حافلات على 3 مراحل)، وانتداب مدرب جديد قدِم إلى شبيبة الساورة في الفترة الأخيرة (التقني مفدي شردود). دون إغفال الحركات الهزلية السخيفة لِحارس فريق غانيوا الإيفواري، ونقصد بها “التمارض” من أجل إهدار الوقت. ورغم استبداله إلّا أن زميله كرّر التمثيلية المستفزّة ذاتها!

وستعود شبيبة الساورة إلى منافسة البطولة الوطنية من أجل تحسين رتبتها، حيث تتموقع في المركز الـ 12، لكن تنقصها مقابلتان متأخّرتان.