بعد إقصاء المنتخب.. رئيس كوريا الجنوبية يأمر بِفتح تحقيق

المدرب يستقيل

أمر رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ بِفتح تحقيق، على خلفية إقصاء منتخبه الوطني في الدور الأوّل لِكأس العالم 2026.

وتموقع منتخب كوريا الجنوبية ثالثا في الفوج الأول، بعد الفوز على التشيك (2-1) والخسارة أمام المكسيك (0-1) وجنوب إفريقيا (0-1). فخرج من سباق المونديال.

ونشر الموقع الرياضي العالمي “جول” في نسخته الإنجليزية، الأحد، بيانا يقول في ثناياه رئيس جمهورية كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ: “أنا لستُ مُندهشا فقط من هذه النتيجة غير المتوقّعة، بل أنا في حيرة تامّة”.

وأضاف: “بالنظر إلى استثمار مبالغ طائلة من أموال دافعي الضرائب وموارد الدعم الحكومي، للمشاركة في كأس العالم، أطلب من وزارة الثقافة والرياضة والسياحة إجراء تحقيق شامل في ملابسات هذا الحادث، وتحليل أسبابه، ووضع تدابير فعّالة لِمنع تكراره وتحسين الوضع. وسنعمل جاهدين على إصلاح إدارة الرياضة لضمان عدم تكرار مثل هذا الأمر أبدا”.

هذا وأعلن الناخب الوطني الكوري الجنوبي هونغ ميونغ بو عن استقالته، رغم أن مدّة العقد تنقضي في صيف 2027.

وباشر التقني هونغ ميونغ بو (57 سنة) وظيفة تدريب منتخب بلاده كوريا الجنوبية، في جويلية 2024.

وكان بلوغ نصف النهائي والتموقع رابعا في نسخة 2002 داخل القواعد (بِالتنظيم المشترك مع اليابان)، أفضل نتيجة لِمنتخب كوريا الجنوبية في كأس العالم. وبعدها لم يستطع بلوغ أبعد من محطة ثمن النهائي، وذلك في طبعتَي 2010 و2022.