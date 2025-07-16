بعد إلغاء حكم حبسها.. فيديو متداول لفجر السعيد وهي تؤدي سجود الشكر

انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قصير، قيل إنه يظهر المذيعة الكويتية فجر السعيد وهي تؤدي سجود الشكر بعد إلغاء حكم حبسها.

وألغت محكمة الاستئناف الكويتية رسميا حكم السجن بحق الإعلامية الشهيرة فجر السعيد، وقضت بوجوب دفع كفالة مالية لحسن سيرتها وسلوكها.

الكويت: الإعلامية فجر السعيد تسجد سجدة شكر أمام منزلها بعد خروجها من السجن.pic.twitter.com/MvkTWEnR3F — QioHub (@QioHub) July 15, 2025

والسعيد في البداية من قِبل محكمة الجنايات بتهم نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام الهاتف، وحُكم عليها بالسجن ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة، إلا أنها بُرِّئت من تهم مرتبطة بتصريحاتها العلنية وأنشطتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت النيابة العامة قد أحالت الصحفية المثيرة للجدل إلى السجن المركزي بعد اتهامها بنشر معلومات مضللة، والدعوة إلى التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، والإضرار بالمصالح الكويتية، حيث استندت هذه التهم إلى تعليقاتها وتفاعلاتها عبر الإنترنت.

وقال محامي فجر، الدكتور فيصل عيال العنزي، بأن المواد القانونية المستخدمة لمحاكمتها قد أُسيء تطبيقها، وأن سلوكها لم يستوفِ معايير الملاحقة الجنائية بموجب القانون الكويتي.

وقد أثارت هذه القضية جدلا عاما حول حرية التعبير في الكويت وحدود مسؤولية وسائل الإعلام، ويشير خبراء قانونيون إلى أن الحكم قد يُشكّل سابقةً للقضايا المستقبلية المتعلقة بحرية الإعلام وقوانين التشهير في الكويت.

ويُنظر إلى قرار المحكمة على أنه إجراءٌ مُوازن بين تطبيق الحدود القانونية والاعتراف بدور الصحفيين في الخطاب السياسي، كما يُسلّط الضوء على كيفية استمرار منظمات حرية التعبير في رصد قضايا مماثلة في جميع أنحاء المنطقة، وفقا لموقع kuwaitlocal.

وقد نشر المحامي فيصل عيال العنزي نص إلغاء حبس موكلته على حسابه على “اكس” وكتب: “محكمة الاستئناف الدائرة الجزائية السادسة برئاسة المستشار صلاح الحوطي تلغي حبس الإعلامية فجر السعيد وتقضي بالامتناع عن النطق بعقابها بعد تمسك المحامي د. فيصل عيال العنزي بدفوع جوهرية منها عدم انطباق النص على الاتهام المنسوب لها وأنه لا يشكل جريمة في حقها”.