بعد إلغائها للتعاون العسكري مع واشنطن: النيجر تتباحث مع بوتين

أجرى رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن، عبد الرحمن تياني مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء 26 مارس.

حسب ما أفاد به المجلس، الحاكم في النيجر بعد إطاحته بالرئيس محمد بازوم عبر انقلاب عسكري في جويلية 2023، تياني وبعد أن قدم تعازيه للرئيس الروسي شكر بوتين على “الدعم الذي يقدمه الاتحاد الروسي للنيجر في كفاحها من أجل السيادة الوطنية”.

كما تباحث الطرفان “ضرورة تعزيز التعاون الأمني ​​بين روسيا الاتحادية والنيجر لمواجهة التهديدات الحالية”، حسب ذات المصدر، إضافة إلى “مشروع للتعاون الاستراتيجي العام والمتعدد القطاعات مع روسيا الاتحادية”.

وأعلنت السلطات الحاكمة في النيجر يوم السبت، 16 مارس 2024، عن إلغاء اتفاق التعاون العسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية الذي يجمع البلدين، منذ جويلية 2012، وهذا أياما بعد زيارة بعثة أمريكية لنيامي.

حيث قال المتحدث باسم المجلس الوطني لحماية الوطن، العقيد أمادو عبدالرحمن، أن اتفاق التعاون العسكري بين البلدين تم فرضه على النيجر من طرف الولايات المتحدة دون مراعاة مصالح النيجر.