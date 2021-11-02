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بعد انسحاب أردوغان.. الأمم المتحدة توجه الدعوة لإمام أوغلو

الشروق أونلاين
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بعد انسحاب أردوغان.. الأمم المتحدة توجه الدعوة لإمام أوغلو

كشفت صحيفة “زمان” التركية، الثلاثاء، استعداد عمدة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، للمشاركة في قمة المناخ (COP26)، التي انسحب منها بشكل مفاجئ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وقد بدأت يوم الأحد في غلاسكو عاصمة اسكتلندا، قمة المناخ العالمية، التي تنظمها الأمم المتحدة، والتي من المتوقع أن تمارس ضغوطًا على قادة العالم بشأن قضايا مثل التخلي عن الوقود الأحفوري وموازنة الاحتباس الحراري.

وحسب الصحيفة، من المقرر أن يتحدث إمام أوغلو في جلستين منفصلتين في قمة المناخ، بناءً على دعوة من الأمم المتحدة.

يشار إلى أن عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو ينتمي إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض، وهو مرشح رئاسي محتمل لمواجهة الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

يذكر أن أردوغان عاد إلى تركيا، بعد مشاركته في قمة العشرين في روما، وكان من المقرر أن يشارك في قمة المناخ، لكنه أوفد نيابة عنه أحد الوزراء.

وقالت تقارير إن أردوغان انزعج من القيود التي فرضتها القمة على الحضور والمتمثلة في تقليل عدد المركبات المرافقة للقادة في إطار تقليل التلوث خلال القمة التي تناقش أزمة المناخ، وبسبب رفض إسكتلندا معايير البرتكول الأمني التي قدمها الوفد التركي في حين منحوا نفس المعايير للوفد الأمريكي.

وستعقد القمة، التي تم تأجيلها العام الماضي بسبب ظروف وباء كورونا، في الفترة ما بين 31 أكتوبر و12 نوفمبر من هذا العام، ويحضر قمة المناخ القادة والدبلوماسيون، لمناقشة اتفاقيات لإبطاء التغيير الخطير في المناخ.

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