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بعد اتصال بين أردوغان ولابيد.. عودة تبادل السفراء بين تركيا والاحتلال الإسرائيلي

الشروق أونلاين
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بعد اتصال بين أردوغان ولابيد.. عودة تبادل السفراء بين تركيا والاحتلال الإسرائيلي
أرشيف
أردوغان

اتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد يوم الأربعاء، على عودة تبادل السفراء بين أنقرة وتل أبيب، بعد اتصال هاتفي بين الطرفين.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام دولية، فقد أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال، عن إجراء اتصال هاتفي بين لابيد وأردوغان، توصل الجانبان في خلاله إلى اتفاق على إعادة السفيرين إلى تل أبيب وأنقرة.

واعتبر لابيد في تعليقه على عودة التمثيل الدبلوماسي بين تركيا وسلطات الاحتلال، بأنه خطوة هامّة لـ “تعزيز مكانة إسرائيل في العالم”، على حدّ قوله.

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