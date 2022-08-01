بعد اتفاق إسطنبول.. خروج أول سفينة لتصدير الحبوب الأوكرانية من ميناء أوديسا

تنطلق يوم الإثنين من ميناء أوديسا، أول سفينة محمّلة بالحبوب الأوكرانية الموجّهة للتصدير، حسب ما أكدته وزارة الدفاع التركية.

ووفق ما نقلته وكالة الأناضول عن بيان لوزارة الدفاع في تركيا، ستغادر السفينة التي ترفع علم سيراليون ميناء أوديسا محمّلة بشحنة من حبوب الذرة.

وستصل السفينة إلى ميناء إسطنبول يوم الثلاثاء، أين ستخضع لعملية تفتيش من قبل الأطراف المعنية، قبل مواصلة طريقها إلى لبنان.

برعاية تركية.. روسيا وأوكرانيا توقّع اتفاقا لحلّ أزمة شحن الحبوب

وفي 22 جويلية 2022، وقّعت روسيا وأوكرانيا برعاية تركية، على اتفاق يسمح بحلّ أزمة شحن الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية.

وحسب ما نقلته وكالة الأناضول التركية، فقد جرى توقيع وثيقة “وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية” التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من قبل وزيري دفاع تركيا خلوصي أكار، وروسيا سيرغي شويغو، ووزير البنية التحتية الأوكراني ألكسندر كوبراكوف.

وحضر مراسم التوقيع في قصر “دولمه باهتشه” العثماني بإسطنبول، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وقد ألقى كل من الرئيس أردوغان والأمين العام غوتيريش كلمة بالمناسبة، قبل انطلاق مراسم التوقيع.

البيت الأبيض يرحّب بجهود حلّ أزمة شحنات الحبوب العالقة في أوكرانيا

وفي 20 جويلية 2022، رحّب البيت الأبيض الأمريكي بالجهود الدولية الجارية للتوصّل إلى اتفاق بشأن أزمة نقل شحنات الحبوب العالقة في موانئ أوكرانيا.

جاء ذلك في تصريح لجون كيربي منسّق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، في مؤتمر صحفي عقده يوم الثلاثاء.

وقال كيربي إن واشنطن “تولي أهمية للمباحثات المتواصلة بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، من أجل حلّ أزمة الحبوب”. كما أعرب عن أمله في التوصل إلى نتيجة.

وأضاف المسؤول الأمريكي إن الرئيس بايدن “أعرب عن شكره للرئيس التركي أردوغان، على سعيه من أجل التوصّل إلى حلّ لأزمة شحنات الحبوب العالقة”.

اجتماع “هامّ” لحلّ أزمة نقل الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية

وفي 19 جويلية 2022، تحدث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار عن خطة لعقد اجتماع جديد، بين وفود عسكرية من تركيا، وروسيا، وأوكرانيا، إضافة لوفد من الأمم المتحدة، حول أزمة نقل الحبوب الأوكرانية.

وحسب ما نقلته وكالة الأناضول، فقد صرّح أكار في اجتماع مع قادة عسكريين، بأنه قد تمّ التوصّل إلى “اتفاق على المبادئ العامة حول خطة لنقل الحبوب والأغذية”.

كما أكد أكار “تواصل الجهود لتحويل الخطة إلى خطوات ملموسة”. قبل أن يكشف:”من المحتمل عقد اجتماع بهذا الصدد في الأسبوع المقبل”.

مسؤول أوروبي: استئناف شحن الحبوب من أوكرانيا “مسألة حياة أو موت”

وفي 18 جويلية 2022، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن استئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا هو “مسألة حياة أو موت”.

جاء ذلك على هامش مشاركة بوريل بالعاصمة البلجيكية بروكسل، في اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، لبحث الأزمة الأوكرانية.

وأوضح بوريل في تصريح للصحافة:”حياة عشرات الآلاف من الأشخاص تعتمد على الاتفاق الذي يتم التفاوض بشأنه بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة”.

نحو “انفراج كبير” لأزمة نقل حبوب أوكرانيا إلى الأسواق العالمية

وفي 17 جويلية 2022، تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن “انفراج كبير” في أزمة شحن الحبوب من أوكرانيا إلى الأسواق العالمية، بعد احتضان اسطنبول محادثات حول المسألة بين ممثلين عن موسكو وكييف.

جاء ذلك في اتصال لأردوغان مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حسب بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وقال أردوغان في اتصاله مع ماكرون، إن الاجتماع الذي احتضنته إسطنبول، قرر إنشاء مركز تنسيق يضمّ مسؤولين من تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، لإدارة عملية تصدير الحبوب الأوكرانية.

وأضاف الرئيس التركي يقول: “سنفعّل الخطة على وجه السرعة لتحقيق انفراج كبير لصالح الأمن الغذائي العالمي”.

مباحثات روسية-أوكرانية لحلّ أزمة شحن الحبوب إلى الأسواق العالمية

في 13 جويلية 2022، اجتمعت وفود عسكرية من تركيا وروسيا وأوكرانيا في إسطنبول. لبحث سبل تأمين الشحن لكميات الحبوب العالقة في موانئ أوكرانيا.

وحسب ما أعلن عنه وزير الدفاع التركي خلوصي أكار يوم الثلاثاء، فإن هذا اللقاء يأتي في إطار “جهود الرئيس رجب طيب أردوغان الدبلوماسية لحلّ أزمة الغذاء” التي رافقت الحرب في أوكرانيا.

وقال أكار إنه عقد لقاءات مع نظيريه الروسي سيرغي شويغو والأوكراني أوليكسي ريزنيكوف. من أجل تنظيم محادثات مباشرة بين تركيا وروسيا وأوكرانيا، لبحث حلول لأزمة نقل الحبوب.

وأضاف الوزير التركي:”ستُجري الوفود العسكرية لوزارات الدفاع التركية والروسية والأوكرانية، ووفد الأمم المتحدة في إسطنبول، محادثات بشأن الشحن الآمن للحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية إلى الأسواق العالمية عن طريق البحر (الأسود)”.

الرئيس تبون يتلقى رسالة خاصة من نظيره الأوكراني زيلينسكي

وفي 21 جوان 2022، استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، سفير أوكرانيا بالجزائر مكسيم صبح، الذي أدى له زيارة وداع، على إثر انتهاء مهامه بالجزائر.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، فقد جرى اللقاء بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف.

و في تصريح للصحافة عقب الاستقبال، أكد السفير صبح أن لقاءه مع الرئيس تبون “شكّل فرصة للتطرّق إلى العلاقات التاريخية المميّزة بين البلدين، و آفاق تطويرها”.

كما نقل السفير للرئيس تبون “التحيّات الخالصة” من نظيره الأوكراني فولودومير زيلينسكي. معربا عن تهانيه للرئيس تبون بمناسبة الذكرى الستين لاستقلال الجزائر.

تقرير دولي: الجزائر بين الأقل تضررا من تداعيات حرب أوكرانيا

وفي 2 جوان 2022، عدّد تقرير دولي حديث الدول الأكثر تضرّرا جراء تداعيات الحرب في أوكرانيا على إمدادات الغذاء، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولم تكن الجزائر بين هذه الدول.

التقرير صدر عن وكالة إس آند بي غلوبال، للتصنيفات الائتمانية، وهو يحمل العنوان:”صدى صدمة أسعار الغذاء يتردّد في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

يكشف التقرير أن 5 دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هي الأكثر تضرّرا من الأزمة، ويتعلّق الأمر بكل من مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس.

وأرجع التقرير ذلك إلى كون صافي واردات هذه الدول من الغذاء والطاقة، يتراوح بين 4 و17 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي. كما أنها تستورد جزء كبيرا من الحبوب من روسيا وأوكرانيا.

زيلينسكي: كلّ دول العالم مهدّدة بنقص الغذاء بسبب الحرب في أوكرانيا

وفي 26 مارس 2022، حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أنّ جميع دول العالم ستكون مهدّدة بنقص الغذاء بسبب الحرب التي تشنّها روسيا على بلاده.

جاء ذلك في خلال مشاركة زيلينسكي عبر الفيديو، في أشغال منتدى دولي الذي تحتضنه العاصمة القطرية الدوحة.

وقال زيلينسكي حسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية في قطر:”أوكرانيا هي سلّة الغذاء للعالم. حيث تصدّر الزيوت والقمح وغيرها من المنتجات الزراعية. واستقرار كثير من الدول يعتمد على هذه الصادرات”.

وأضاف:”الأسواق اليوم لم تعد قادرة على تلبية متطلبات السكان بسبب هذه الأزمة. وهي أزمة كبيرة وعارمة”.

وتابع يقول:”أدعو الدول المنتجة والمصدّرة للطاقة إلى زيادة الإنتاج. كي يفهم الجميع أنه لا أحد يستطيع استخدام الطاقة للابتزاز وتهديد العالم”.