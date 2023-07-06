بعد اتهامات أمريكية لإيران بمحاولة الاستيلاء على ناقلتي نفط.. أول ردّ من طهران

نفت إيران يوم الخميس اتهامات واشنطن بمحاولة قواتها البحرية الاستيلاء على ناقلتي نفط قرب مضيق هرمز.

ونقلت وكالة “فارس” المحلية عن مصدر في الجيش الإيراني، إن ادعاءات البحرية الأمريكية بأن إيران حاولت الاستيلاء على ناقلتين نفطيتين قرب مضيق هرمز صباح الأربعاء “غير صحيحة”.

وصرّح المصدر ذاته قائلا:”في الحالتين انسحبت السفن الحربية الإيرانية بعد رد البحرية الأمريكية، وواصلت السفينتان التجاريتان رحلتها”.

وكانت البحرية الأمريكية قد اتهمت إيران بمحاولة الاستيلاء على ناقلتي نفط في خليج عمان قرب مضيق هرمز، وقالت إن قواتها أحبطت العملية.

ويعتبر مضيق هرمز واحدا من أهم الممرات المائية في العالم وأكثرها حركية، فهو المنفذ البحري الوحيد لعدّة دول منتجة للنفط من قبيل العراق والكويت والبحرين وقطر.