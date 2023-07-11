بعد اتهامها بانتهاك مجال كوريا الجوي.. أمريكا ترد على كي يو جونغ

علقت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، على اتهامات شقيقة زعيم كوريا الشمالية، بانتهاك المجال الجوي لمنطقتها الاقتصادية ثماني مرات بطائرة تجسس عسكرية.

ولم تُلقِ وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بالا لاتهامات كيم يو جونغ بانتهاك المجال الجوي، وقالت إن الجيش الأمريكي ملتزم بالقانون الدولي.

وقالت سابرينا سينغ المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية “ما هذه إلا مجرد اتهامات”.

وفي معرض رده على سؤال عن تصريحات كوريا الشمالية، حثّ المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر كوريا الشمالية على “الامتناع عن الأعمال التصعيدية”، مكررا دعوتها “للانخراط في دبلوماسية جادة ومستدامة”.

وقالت شقيقة الزعيم كيم جونغ أون، الاثنين، إن طائرات حربية للبلاد تصدت لطائرة تجسس أمريكية حلقت فوق منطقتها الاقتصادية الخالصة، محذرة من عواقب “مروعة”.

ولم يرد الجيشان الأمريكي والكوري الجنوبي على الفور على تصريحات كيم يو جونغ، إحدى كبار مسؤولي السياسة الخارجية لشقيقها الزعيم، والتي نشرت في وسائل الإعلام الرسمية مساء الإثنين.

وقالت كيم إن طائرة تجسس أمريكية عبرت الحدود البحرية الشرقية بين الكوريتين في حوالي الساعة الخامسة من صباح اليوم الإثنين وأجرت أنشطة استطلاعية فوق المنطقة الاقتصادية الخالصة لكوريا الشمالية قبل أن تطردها الطائرات الحربية الكورية الشمالية.

وأضافت أن الطائرة الأمريكية عبرت الحدود البحرية الشرقية مرة أخرى في حوالي الساعة 8:50 صباحا، مما دفع جيش كوريا الشمالية إلى إصدار “تحذير قوي” غير محدد تجاه الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن كوريا الشمالية ستتخذ إجراءات حاسمة إذا استمرت الولايات المتحدة في تسيير طائرات استطلاع فوق المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلدها، لكنها أضافت أنها “لن تتخذ رد فعل مضاد مباشر” لأنشطة الاستطلاع الأمريكية خارج المنطقة.

وقالت: “سيقع حادث مروع على المدى الطويل في قطاع 20-40 كيلومترا حيث تتسلل طائرات التجسس الأمريكية بشكل معتاد إلى السماء فوق منطقة المياه الاقتصادية” لكوريا الشمالية.

وفي وقت سابق من الاثنين، أصدرت وزارة الدفاع في كوريا الشمالية بيانا اتهمت فيه الولايات المتحدة بإرسال طائرات تجسس إلى “مجالها الجوي الذي لا يمكن انتهاكه”، وحذرت من احتمال إسقاط الطائرات التي تقترب من المنطقة.

وردت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية بنفي تسيير الولايات المتحدة لطائرات تجسس إلى أجواء كوريا الشمالية.

وردا على هذا التعليق، اتهمت كيم هيئة الأركان المشتركة بالتصرف مثل “المتحدث” باسم الجيش الأمريكي. وقالت إن الولايات المتحدة تكثف أنشطتها الاستطلاعية في انتهاك خطير لسيادة كوريا الشمالية وسلامتها.