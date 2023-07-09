بعد اتهامها بتقليد صديقة رونالدو.. ياسمين صبري تخرج عن صمتها!

خرجت الفنانة المصرية ياسمين صبري عن صمتها، لترد على الاتهامات التي تلاحقها باستمرار عبر الشبكات بتقليد صديقة رونالدو.

وعكف ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي، منذ فترة ليست بالهينة، على تشبيه ياسمين صبري بالعارضة الإسبانية جورجينا رودريغز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في إطلالاتها المختلفة خاصة الملابس المتشابهة وتسريحات الشعر.

جورجينا وياسمين صبري الفتره دي 😂😂😂 pic.twitter.com/KsIz6ncWDs — Mohamed ibrahim ✪ (@Mohamed40270677) June 25, 2021

وقالت صبري في تصريحات لبرنامج ET بالعربي إنها لا تهتم أبدا لما يقال عنها، لافتة إلى أنها اتهمت في بدايات ظهورها وشهرتها بتقليد نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان.

وأضافت : “في 2015 كنت ابتديت أتشهر ساعتها شبهوني بـ كيم كارداشيان، لأن كيم كانت هي اللي في الصورة، دلوقتي هما قالوا لا هي بتقلد جورجينا”.

وأردفت: “أنا نفس الست بس غيروا هما أنا بقلد مين”.

وتابعت: “مش مشكلة اللي يقول يقول واللي يعمل يعمل المشكلة مش من عندي المشكلة في اللي بيعلق وبينتقد، وعلى الأقل مش بينتقد حاجة تهيني، يعني لما مبيكونش فيه حاجة تتقال هو دا اللي بيتقال”.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ET بالعربي (@etbilarabi)

في ذات السياق أعربت صبري عن ضيقها من الاهتمام بالأجانب وإجراء المقارنات بهم وكأنهم الأفضل في كل شيء، حيث قالت: “يؤسفني أن إحنا كبلاد عربية أحيانا الشيء الأجنبي قيمته أعلى ومش بنشوف قيمة نفسنا صح ومش بتكلم عن نفسي”.

وأضافت: “أنا مستحيل اعتبر نفسي قدوة ولا أقدر أقر بده كل اللي أقدر أقدمه أني أكون نموذج كويس للبنت المصرية وأمثل بلدي بشكل مشرف في الحاجات العالمية اللي بعملها، وأقدم فن لما أكبر مندمش أني عملته بالعكس أكون مبسوطة بيه لكن أني نموذج لا”.

يذكر أن الفنانة المصرية ناشطة عبر موقع إنستغرام، حيث تشارك صورها وجزء من يومياتها، مع متابعيها الذين ينتقد أكثرهم إطلالاتها التي يعتبرونها مشابهة لإطلالات صديقة رونالدو، خاصة تلك التي تظهران فيها في مواقع متشابهة كالطائرة واليخوت في رحلات السفر.

جورجينا وياسمين صبري بنفس الصورة اليوم -برأيكم من يُقلد الآخر 👀؟ pic.twitter.com/o1Ci3Ma38x — Gorgeous (@gorgeous4ew) September 1, 2021

وتقليد ياسمين صبري لجورجينا ليس حديث شبكات التواصل الاجتماعي فقط بل حتى مواقع إلكترونية حرصت في تقارير سابقة على إظهار أوجه الشبه بين الاثنتين.