بعد اتهامه بالإرهاب.. هكذا احتفل روديغر بتأهل الريال أمام مانشستر سيتي (فيديو)

عبر النجم الألماني أنطونيور روديغر عن فرحته بالفوز بركلات الترجيح خلال مواجهة مانشستر سيتي سهرة الأربعاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في ملعب “الاتحاد”.

وظهر روديغر في مقطع فيديو قصير بعد التأهل، وهو يرفع السبابة ويهتف “الله أكبر”.

وكان نجم ريال مدريد قد رفع رفقة الاتحاد الألماني دعوى قضائية ضد صحفي ألماني اتهمه بالإرهاب.

وتعرض روديغر خلال شهر رمضان لهجوم حاد بسبب نشره صورة له على منصة “انستغرام” وهو يجلس على سجادة رافعا إصبع السبابة.

وأطاح ريال مدريد بحامل اللقب مانشستر سيتي، في مباراة قوية، اتجهت إلى الأشواط الإضافية، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وانتصر” الميرنغي في ركلات الترجيح بنتيجة 4-3، وسجل روديغر الركلة الأخيرة للملكي.

وكان لقاء الذهاب في “سانتياغو برنابيو”، انتهى بالتعادل الإيجابي 3 -3 .

ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد، بايرن ميونخ الألماني، في الدور نصف النهائي، والذي حسم التأهل على حساب أرسنال.

وهذه هي المرة الثانية التي يطيح فيها ريال مدريد بمان سيتي من المسابقة القارية بعدما فعلها الموسم قبل الماضي في نصف النهائي في طريقه إلى لقبه الـ14.