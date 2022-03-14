بعد اتهامه بالتآمر على المنتخب الجزائري.. المغربي لقجع يرد

خرج فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عن صمته، بعد اتهامه من قبل ناشطين ووسائل إعلام بالتآمر على المنتخب الجزائري، داخل الاتحاد الافريقي لكرة القدم، لإقصاء “الخضر” من التأهل إلى بطولة كأس العالم، خاصة داخل لجنة التحكيم.

ونقلت وسائل إعلام مغربية عن لقجع قوله، إن ما تم تداوله لا أساس له من الصحة ومجرد معطيات من وحي الخيال، وإنه غير مسؤول عن اختيار ملاعب غير صالحة لاحتضان مباريات المنتحب الجزائري خاصة في كان الكاميرون الأخيرة.

وحسبه، “لا أعتقد أنه هناك مشكلا بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والاتحاد الجزائري، بل على العكس، وباعتراف من مدرب المنتخب الجزائري وأيضا رئيس الاتحاد، وقد سبق لي أن أشرفت، شخصيا، على مقام المنتخب الجزائري في مراكش”، خلال مباراة بوركينافاسو .

وكان مصدر مطلع أكد لـ”الشروق” أن تعيين الحكمين البوتسواني جوشوا بوندو والغامبي باكاري غاساما، لإدارة مواجهتي الجزائر أمام الكاميرون ذهابا وإيابا على التوالي، من قبل لجنة التحكيم التابعة لـ”الكاف”، لم يكن بريئا على الإطلاق، خاصة فيما يتعلق بحكم مباراة الذهاب، المثير للجدل “بوندو” الذي كاد أن يتسبب في خسارة المنتخب الوطني خلال مباراته أمام بوركينافاسو ضمن فعاليات الجولة الثانية من دور المجموعات لتصفيات كأس العالم، والتي احتضنها ملعب مراكش بالمغرب.

وأوضح المصدر، أن عضو لجنة التحكيم بـ”الكاف” المغربي “يحيى حدقة”، المسؤول الأول في لجنة التحكيم بالجامعة المغربية، رفقة رئيس الجامعة فوزي لقجع، المتهمان الرئيسيان في محاولة “التشويش” على كتيبة “المحاربين”، من خلال هذا اختيار “بوندو” الحكم المثير للجدل، لإدارة مباراة الكاميرون والجزائر.

وأشار إنه بالموازاة مع ذلك تم تعيين الحكم الجنوب إفريقي فيكتور غوميز المشهود له بكفاءته لإدارة مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية بملعب الأخير، بهدف حماية “أسود الأطلس”، ما يسهل من مهمتهم فوق أرضية الميدان، بهدف العودة بنتيجة إيجابية تسمح لهم بلعب لقاء العودة بأريحية لبلوغ “المونديال”، ناهيك عن تحركات الكاميرونيين وضغطهم المتواصل على “الكاف” منذ ترأس النجم السابق لبرشلونة الاسباني صامويل إيتو، الاتحاد الكاميروني لكرة القدم.