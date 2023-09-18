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رياضة

بعد اتهامه بالعنصرية ضد المسلمين.. المدرب غالتيي يخرج عن صمته

عمر سلامي
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بعد اتهامه بالعنصرية ضد المسلمين.. المدرب غالتيي يخرج عن صمته
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كريستوف غالتيي

نفى المدرب السابق لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، كريستوف غالتيي، الاتهامات التي طالته بالعنصرية ضد المسلمين وذوي البشرة السمراء، أثناء تدريبه لفريق نيس.

وقال غالتييه في تصريحات نقلتها شبكة “راديو مونت كارلو” الفرنسية: “اتهامات العنصرية؟ إنها كاذبة تماما، لاعبو فريقي قضوا رمضان كما أرادوا”.

وأضاف:”لا أستطيع قبول ذلك، الناس يقولون إن كريستوف غالتيي عنصري، وأنا عكس ذلك “.

وتابع: “لم أتحدث من قبل لأنه كان هناك تدفق إعلامي حول مثل هذه المواضيع الحساسة، إنه أمر صعب للغاية أن أتحمله.. لقد تحملت اللوم، لكنني الآن أقاتل”.

وواجه غالتيي جدلا متزايدا منذ منتصف أفريل الماضي عندما نشر الصحفي المستقل رومان مولينا ثم “راديو مونتي كارلو سبورتس”، رسالة إلكترونية منسوبة إلى المدير الرياضي السابق لنيس جوليان فورنيي زعم فيها أن غالتيي أدلى بتصريحات عنصرية تجاه عدد من لاعبي نيس.

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