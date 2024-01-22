بعد اتهامه بالعنصرية.. مدرب المغرب يرد على قائد منتخب الكونغو

علّق مدرب المنتخب المغربي على تصريحات قائد منتخب الكونغو، شانسيل مبيمبا، التي قال فيها أن وليد الركراكي وجه له كلمات عنصرية بعد نهاية مباراة المنتخبين في كأس الأمم الإفريقية 2023.

وقال مبيمبا، في تصريحات صحفية، إنه تعرض للشتم بألفاظ عنصرية من المدرب المغربي، مضيفا: “لست بحاجة لكثرة الحديث، فعدالة الله هي الأهم، أنا لست مثاليا، ولكن في الملعب أحترم الجميع وهذا الاحترام أمر متبادل”.

وفي تصريحات لصحيفة “ليكيب” ردّ الركراكي على قائد منتخب الكونغو، وقال: “توضيحات مبيمبا غير شريفة، ولا تمت لما جرى بصلة”.

وأضاف: “لم يعجبني تصريح مبيمبا، لأنه يلمح إلى الكثير من الأشياء، إذا كانت لديه صور أخرى غير تلك التي نراها على شاشة التلفزيون، دعه يظهرها بكل سرور، وسيرى بالضبط ما حدث”.

وتابع: “ما حدث، هو أنه هاجمني أنا ومساعدي، على خط التماس، وتحدث إلينا بشكل سيء، بعد نهاية المباراة، على الرغم من ذلك، ذهبت لأصافحه وقلت له: لكن لماذا تتحدث معي بهذه الطريقة؟، حينها كان ينظر إلى مكان آخر، كأنه يقول لن أصافحك، أمسكت بيده، كما يظهر في الصور، وبدأ يصرخ”.