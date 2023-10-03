بعد اتهامه برشوة الحكام.. نادي ريال مدريد يرد

ردّ نادي ريال مدريد الإسباني، على الاتهامات التي أطلقها المفوض السابق في إسبانيا خوسيه مانويل فياريخو.

وأصدر ريال مدريد بيانا رسميا، بعد أن اتهم فياريخو النادي الملكي ورئيسه فلورنتينو بيريز برشوة الحكام.

وقال النادي الملكي في بيانه: “أمر رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، بالعرض الفوري للإجراءات القضائية المناسبة ضد المفوض السابق فياريخو بسبب الاتهامات الكاذبة التي وجهها في محطة الإذاعة الكاتالونية RAC1”.