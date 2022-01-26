بعد اتهام الكاميرون بالتلاعب بتحاليل كورونا.. إيتو يرد

ردّ رئيس الإتحاد الكاميروني لكرة القدم، صامويل إيتو على الاتهامات الموجهة للكاميرون بشأن التلاعب بنتائج تحاليل فيروس “كورونا” خلال البطولة الإفريقية.

وقال صامويل إيتو في تصريحات لقناة “كنال بلوس”: “أود تقديم توضيح بشأن الاختبارات، لتذكير الصحفيين الذين يطلقون تفسيرات مستحيلة، بأن الوكالة المختارة لإجراء الاختبارات ليست تحت سيطرة الكاميرون. هي تخضع لسيطرة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بنسبة 100 بالمئة”.

وطالب إيتو باحترام بلاده، حيث أكد أن القواعد الخاصة بالتعامل مع كورونا كانت معروفة لدى الجميع قبل بداية البطولة.

وأضاف رئيس الإتحاد الكاميروني لكرة القدم: “تونس كان لديها 7 حالات من كورونا ضد نيجيريا، ولم تلعب ضد الكاميرون. وحرم منتخب المغرب من عدد من لاعبيه خلال الجولة الأولى ولم يلعب ضدنا. ليس من العدل التلميح إلى أشياء معينة أو اتهام الحكومة الكاميرونية أو اتهامي “.

وختم إيتو: ” حاولت أن أكون بطلا خلال مسيرتي، وكنت أستحق كل انتصاراتي لم أقبل الغش، ولن أفعل ذلك أبدا”.

وأثار منتخب الكاميرون جدلا واسعا بعد نتائج اختبارات كورونا التي حرمت منتخب جزر القمر من عدد كبير من لاعبيه، كما أثارت الاختبارات الإيجابية شكوكا حول شبهة تلاعب من أجل منح الأفضلية لمنتخب الكاميرون.