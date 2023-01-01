بعد احتجاجه على إهانات عنصرية.. الليغا ترد على فينيسيوس

نددت رابطة الليغا الإسبانية بالإهانات العنصرية التي استهدفت لاعب ريال مدريد فينيسيوس جونيور خلال مباراة النادي الملكي ضد بلد الوليد.

وجاء رد “الليغا” بعدما نشر فينيسيوس جونيور تعليقا على شبكات التواصل الاجتماعي، يتساءل من خلاله عن موقف ودور الليغا بشأن مكافحة العنصرية.

وجاء في بيان “الليغا”: “الليغا اكتشفت إهانات عنصرية لشخص ما من المدرجات على ملعب زوريا التي نشرت على الشبكات الاجتماعية”.

وأضافت: “كما فعلت في مناسبات أخرى، عقب التحقيق في سلوكيات عنصرية داخل وخارج الملاعب”، مؤكدة أنها “قادت مواجهة هذا النوع من الأعمال”.

وشددت “الليغا” على أنها نددت بهذه الأحداث أمام لجنة مواجهة العنف والنيابة العامة المتخصصة في جرائم الكراهية.

وأكد فينيسيوس على حسابه على شبكة “تويتر” السبت، قائلا: “العنصريون يواصلون التوجه إلى الملاعب ويشاهدون عن قرب أكبر ناد في العالم، والليغا لا تفعل شيئا”.

وأضاف: “سأواصل الاحتفال بانتصاراتي وانتصارات ريال مدريد”.

وكان البرازيلي فينيسيوس قد تعرض لإهانات عنصرية من جماهير نادي بلد الوليد، وذلك خلال مباراة الجولة 15، التي حقق فيها ريال مدريد الفوز بثنائية نظيفة.