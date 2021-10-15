-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

بعد احتضان قادتها.. وكالة الأنباء الفرنسية تتحول إلى ناطق باسم حركة الماك

الشروق أونلاين
  • 37602
  • 31
بعد احتضان قادتها.. وكالة الأنباء الفرنسية تتحول إلى ناطق باسم حركة الماك

تحولت وكالة الأنباء الفرنسية إلى منبر وبوق لحركة الماك المصنفة ضمن المنظمات الإرهابية بالجزائر، حيث كررت مرة أخرى نشر أطروحات لها تستهدف ضرب الوحدة الوطنية، بعد العملية الأخيرة التي كشفت تورطها في مخطط مسلح بدعم صهيوني مغربي.

وأكدت  وكالة الأنباء الجزائرية إن البرقية التي نشرتها وكالة فرانس برس حول حركة الماك تعد “إشادة” بشكل واضح بنشاط هذه المنظمة الإرهابية، كما أنها “سقطة خطيرة” برأي الكثير من المتتبعين، غداة عملية أمنية “نوعية” نجحت من خلالها المديرية العامة للأمن الوطني الجزائري في إحباط محاولة تنفيذ اعتداءات إرهابية في بعض مناطق البلاد، من قبل أشخاص منتمين لحركة “الماك” الإرهابية، أين كللت العملية بتوقيف 17 عنصرا والكشف عن خيوط مؤامرة مدبرة بالتعاون مع الكيان الصهيوني ودولة من شمال افريقيا.

وتتساءل ذات الأوساط عن الطريقة “الغريبة” التي لجأت إليها وكالة الأنباء الفرنسية للإشادة بالمنظمة الإرهابية بشكل يتنافى مطلقا مع أخلاقيات مهنة الإعلام الى درجة التحول “كمنبر بامتياز” لمنظمة مصنفة ضمن الحركات الإرهابية الخطيرة، والتي أبانت التحقيقات والدلائل في مناسبات عدة على لجوئها للتطرف والعنف باستعمال الذخيرة الحربية والأسلحة والمناشير التحريضية على التعصب والعنف.

وتأتي هذه الخرجة الإعلامية لتؤكد بما لا يدع مجالا للشك، تورط بعض اللوبيات التي تحكم سيطرتها على إعلام موجه لضرب استقرار بلدان معينة على غرار الجزائر العصية على الحاقدين والمتآمرين على بلد صامد وثابت في مواقفه التاريخية.

ولم تكن هذه السقطة الأولى من نوعها، بل سبقتها برقيات بمحتويات بعيدة عن الالتزام بالمهنية هدفها التشويش لحجب الرؤية عن الحقائق والمناورة وخدمة أجندات تحن لسياق زمني سابق وعهد قد ولى.

كما تأتي بعد أيام قليلة من تصريحات “سافرة” كما يصفها المتتبعون، جاءت على لسان الرئيس الفرنسي، والتي استهدفت الأمة الجزائرية قاطبة، الضاربة جذورها في عمق تاريخ حافل بالمقاومات والبطولات والأمجاد.

وكان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد شدد في لقاء مع ممثلي الصحافة الوطنية مؤخرا على أن “كرامة الجزائر خط أحمر” و”أن الدولة الجزائرية قائمة بكل أركانها وبقوتها وجيشها واقتصادها وشعبها الأبي الذي لا يرضخ إلا لله عز وجل”.

اعترافات لمتورطين في مخطط مسلح ضد الجزائر بدعم مغربي صهيوني

تمكنت مصالح الأمن الوطني بحر هذا الأسبوع، من تفكيك نشاط جماعة إجرامية تنتمي إلى المنظمة الإرهابية “الماك”، وتوقيف 17 مشته فيه، وبث التلفزيون الجزائري اعترافات وصفت بالصادمة لعناصر من المجموعة، كشفوا فيها عن جوانب من هذا المخطط.

وجاء في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، الأربعاء، “تنشط هذه الجماعة على مستوى ولايات تيزي وزو وبجاية والبويرة، مع توقيف 17 مشتبه فيه، كانوا بصدد التحضير للقيام بعمليات مسلحة، تستهدف المساس بأمن البلاد والوحدة الوطنية، وذلك بتواطؤ أطراف داخلية تتبنى النزعة الانفصالية.

الامن الوطني

الأدلة الرقمية واعترفات المشتبه فيهم المتوصل إليها خلال التحقيق الابتدائي، كشف أن أعضاء هذه الجماعة الإرهابية كانت على تواصل دائم مع جهات أجنبية عبر الفضاء السبيرياني، تنشط تحت غطاء جمعيات ومنظمات للمجتمع المدني متواجدة بالكيان الصهيوني ودولة من شمال إفريقيا في إشارة إلى المغرب.

وأضاف: عمليات تفتيش منازل المشتبه فيهم، التي تمت تحت إشراف الجهات القضائية المختصة، مكنت من حجز وثائق ومستندات دالة على اتصالات مستمرة مع مؤسسات الكيان الصهيوني، أسلحة وعتاد حربي، رايات ومناشير تحريضية خاصة بالمنظمة الإرهابية الماك.

وبث التلفزيون الجزائري اعترافات وصفت بالصادمة لعناصر من المجموعة، كشفوا فيها عن جوانب من هذا المخطط، فيما أظهرت تحريات للأمن الوطني، امتدادات االشبكة بين الكيان الصهويني والمملكة المغربية.

مقالات ذات صلة
لجنتا الفتوى ومتابعة كورونا تلتقيان لبحث الوضع الوبائي

لجنتا الفتوى ومتابعة كورونا تلتقيان لبحث الوضع الوبائي

هذه مطالب النقابة الجزائرية لشبه الطبي

هذه مطالب النقابة الجزائرية لشبه الطبي

6 آلاف مريض بالأمراض العقلية بلا علاج في قالمة

6 آلاف مريض بالأمراض العقلية بلا علاج في قالمة

 جمعية العلماء: تناقص عدد المصلين في المساجد بسبب بيوت الوضوء

 جمعية العلماء: تناقص عدد المصلين في المساجد بسبب بيوت الوضوء

الرئيس تبون يهنئ قيس سعيد بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة

الرئيس تبون يهنئ قيس سعيد بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة

حالات مؤكدة للبروسيلوز بالبويرة وتحذيرات من الحليب غير المراقب

حالات مؤكدة للبروسيلوز بالبويرة وتحذيرات من الحليب غير المراقب

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
31
  • zinedine

    بسبب أمثال هؤلاء الخائنين المجرمين بقيت الجزائر محتلة لمدة 132سنة من طرف فرنسا الحقودة على الشعب الجزائري!

    -17
  • momos

    😂😂😂😂 مسرحية تستحق تشجيع

    62
  • معلق حر

    مؤسف هاته الأمور ، عفانا الله من الشرور.

    29
  • النوفمبري ديسمبري

    كابتن ماجد ..كابتن ماجد ...يعود من جديد

    55
  • تبون

    يتكلمون بكل طلاقة وثقة كبيرة في النفس ههههه سبحان الله

    60
  • ناصر

    تحيا الجزائر .

    -15
  • Wahrani

    الإعدام في حق القتلة مع سبق الإصدار والترصد .

    -32
  • ناصر

    الاهم احمي الزجزائر و اهلها .

    10
  • غيور عن وطنه الحبيب الجزائر

    لا ثيقة في الصهاينة ولا اخوانهم المراركة الذين تربو في احضان الصهيونية ورضعو من ثديها لعن الله كل خائن وكل من سولت له نفسه بمساس ام الجزائر فمباشرتا الإعدام لكي يكون عبرة لاتباعه ويتذوق حلاوة الإعدام كم التي نفذوها على المرحوم الشهيد البطل جمال بن اسماعيل سؤالي للجريدة لست ادري لماذا تسمحون لذياب المخزن استفزازنا اتمنى ان تمنعون كل مروكي يدلي بحقده وكراهيته لبلدنا العزيز كونو رجال وقفو وقفة واحدة امام الصهاينة ومن اتبعهم الله ما احفض الجزائر شعبا وجيشا وقيادتا

    -48
  • عادل

    يجب القضاء عليهم كما تم القضاء على إرهاب جبهة الإنقاذ ،تكثيف التواجد العسكري والأمني في المناطق المذكورة

    -38
  • Med

    Netflix

    44
  • مراد

    هدا التسلح ليس للهجوم على الشرطة او الجيش لانهم جبناء لا يستطعون المواجهة و اميرهم فرحات مهني قال هدا . بل لقتل العرب العزل

    -28
  • مغربي حر

    شكون شهدلك آ لعروس؟ ما وخالتي و لي قاعدين قبالتي،

    39
  • Noh

    😁 أعجبني الفيلم

    359
  • مخمد اشيشي

    إلى ليلى المروكي نعم الشعب يصدق هذه الحقاءق وليست خزعبلات.. من لم يصدق هذه الحقائق هي الفءة التي باعت شرفها للمخزن وبني صهيون وهي الفءة معروفة عند الشعب الجزاءري. لكن تأكد بأن نهاية المملكة عن قريب .. العارفين بخبايا السياسة يقولون بأن مخمد أشيشي هو آخر ملوك المغرب من فضلكم أنشرو تعليقاتي وإلا لن أتصفح هذه الجريدة مجددا

    -442
  • معسكري

    اااااااا و الله غير نستعرف بكم ما شاء الله

    -248
  • Abdo

    فيلم سئ الاخراج

    511
  • ABDELLAH Sahraoui

    لا تعليق!

    394
  • Karim

    قد لا نتفق مع الدولة لكن أن نتواطأ مع الأجانب لتحطيم البلاد و خلق الفتنة و الفساد فهذا ليس من سيمة الأحرار.

    -321
  • Nacer

    ينبغي على الدولة إنزال أشد العقوبات على هؤلاء المجرمين .

    -326
  • ليلى

    هل تظنون أن الشعب سيصدق هذه الخزعبلات ؟؟

    541
  • الماحي

    الجزائر عصية على الاعداء--محصنة بدماء الشهداء--لابد من الخروج من موقع الدفاع الى موقع الهجوم

    -368
  • قبايلي إبن الجزائر الأبية

    لقد قالها ليفي الصهيوني بعد ليبيا سيأتي دور الجزائر..لكن اصتدموا بشعب عنيد و رجال لن تنام أعينهم لكي تبقى الجزائر شامخة شموخ الجبال برجالها و نسائها إلى أبد الآبدين...رغما عن أنف أي عدو كان من قريب أو بعيد

    -339
  • ابن الجزائر

    شبعتونا مقروط

    466
  • حسام

    هذا هو الضحك على الاذقان

    461
  • برافو

    تواصل سيبرياني؟ قبل امتحانات الباك أم بعد الامتحانات؟

    399
  • banix

    وصلنا للمسقي

    358
  • الموغريب حقرونا

    الموغريييب

    379
  • احمد

    تحية خالصة لرجال ألامن الوطني.

    -328
  • من الجنوب

    نريد معرفه هده الادله الدامغه......

    429
  • YASSIR

    هل نصدق من قالت أن الملعب في أبهى حلة . فعلا الجزائر في أبهى حلة....

    423

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد