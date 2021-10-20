بعد استئناف الرحلات معها.. هذه شروط دخول الجزائريين إلى كندا

حددت الخطوط الجوية الشروط اللازمة لدخول الجزائريين إلى كندا بعد استئناف الرحلات النظامية التجارية بين الجزائر وكندا (مونتريال).

نشرت الخطوط الجوية، الأربعاء، على صفحتها الإعلامية الرسمية عبر فيسبوك الشروط التي وضعتها السلطات الكندية لدخول المسافرين القادمين من الجزائر.

وأوضحت الخطوط الجوية أن المعنيين هم المواطنين الكنديين، المقيمين الدائمين ومنهم:

1- أفراد الأسرة المباشرين لمواطني كندا.

2- أفراد الأسرة الممتدة للمواطنين والمقيمين الدائمين في كندا

3- الركاب الحاصلون على تصريح من وكالة الصحة العامة الكندية (PHAC).

4- المسافرون بخطاب تفويض من نائب وزير التراث الكندي (PCH).

5- المسافرون الحاصلون على تصريح دراسة أو تصريح عمل بعد التخرج صادر عن كندا.

6- نموذج إلزامي / تطبيق ARRIVECAN:

7- يجب على الركاب وأعضاء الطاقم تقديم معلوماتهم إلكترونيًا ، في موعد لا يتجاوز 72 ساعة قبل الوصول ، عبر تطبيق ArriveCAN أو الموقع الإلكتروني: الويب: https://www.canada.ca/…/coronavirus…/arrivecan.html

8- يجب على الركاب الذين تم تطعيمهم أم لا ، تقديم إيصال الوصول قبل الصعود إلى الطائرة.

9- يجب أن يكون لدى الركاب الذين تزيد أعمارهم عن 5 سنوات اختبار كوفيد-19 سلبيًا قبل 72 ساعة من المغادرة.

10- معفون من اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل: الركاب الذين حصلوا على نتيجة إيجابية لاختبار كوفيد-19، أجروا 14 يومًا على الأقل وقبل 180 يومًا على الأكثر من المغادرة ،

11- يمكن عزل الركاب لمدة 14 يومًا ؛ ومزيد من التفاصيل يجدها المسافر على https://travel.gc.ca/…/travel…/flying-canada-checklist

اختبار PCR السلبي / ما بعد الوصول:

12- يخضع الركاب لاختبار كوفيد-19 في اليومين الأول والثامن بعد الوصول.

13- يجب أن يكون لدى المسافر شهادة تطعيم ضد كوفيد-19، تُظهر أنه قد تم تطعيمه بالكامل قبل 14 يومًا على الأقل من الوصول (بالإضافة إلى الأطفال المرافقين لهم دون سن 12 عامًا).

14- اللقاحات المقبولة هي:استرازينيكا، جونسون، موديرنا، فايزر، كما يتم قبول مجموعة من اللقاحات. يمكن العثور على مزيد من التفاصيل على https://travel.gc.ca/…/covid-vaccinated-travellers

15- لا يخضع الركاب الذين يحترمون جداول التطعيم المذكورة أعلاه إلى اختبارات الحجر الصحي أو اختبارات PCR بعد الوصول.

استئناف الرحلات بين الجزائر وكندا ومضاعفتها نحو تونس

وكانت وزارة النقل، قد أعلنت يوم 18 أكتوبر الجاري عن استئناف الرحلات النظامية التجارية بين الجزائر وكندا (مونتريال) وتدعيم الرحلات نحو تونس.

بيان وزارة النقل

تطبيقــا لقـرار السيد رئيس الجمهورية، وفي إطار مجهودات الحكومة الهادفة إلى تدعيم البرنامج الحالي لرحلات الخطوط الجوية الجزائرية نحو مختلف الوجهات الدولية، تعلن وزارة النقل عن استئناف الرحلات النظامية التجارية باتجاه كندا (مونتريال) وتدعيم الرحلات نحو تونس، وفق البرنامج الآتي :

1- الجزائر-مونتريال-الجزائر : ثلاثة (03) في الأسبوع.

2- الجزائر-تونس-الجزائر : رحلتان (02) في الأسبوع، ليصبح عددها نحو هذه الوجهة ثلاثة (03) في الأسبوع.

يبدأ استغلال هذه الرحلات كالتالي:

1- تونس: يوم الأحد 24 أكتوبر 2021

2- كندا: يوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021.

3- ليرتفع عدد الرحلات الدولية الأسبوعية من 44 إلى 49 رحلة.

وفي إطار المعاملة بالمثل، تستفيد شركات الطيران الأجنبية الناشطة بالجزائر من نفس عدد الرحلات التجارية (49)، ليبلغ العدد الإجمالي للرحلات (98) رحلة من وإلى الجزائر أسبوعيا.