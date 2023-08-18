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بعد استئناف العلاقات.. بن سلمان يستقبل وزير الخارجية الإيراني

الشروق أونلاين
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بعد استئناف العلاقات.. بن سلمان يستقبل وزير الخارجية الإيراني
ح.م
جانب من اللقاء

استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في جدة، الجمعة، وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان، وذلك لبحث العلاقات بين الجانبين.

وحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية فقد نقل وزير خارجية طهران، تحيات وتقدير رئيس الجمهورية الإيرانية إبراهيم رئيسي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد، فيما حمله تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات بين المملكة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والفرص المستقبلية للتعاون بين البلدين وسبل تطويرها، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.

وحضر الاستقبال، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، فيما حضر من الجانب الإيراني، مستشار وزير الخارجية الدكتور علي رضا عنايتي، ومدير عام وكالة المراسم بالخارجية الإيرانية محسن مرتضائي، والقائم بأعمال السفارة الإيرانية بالرياض حسن زرنكارا برقوني.

ووصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الخميس، إلى الرياض، في أول زيارته له إلى المملكة العربية السعودية منذ استئناف العلاقات في مارس، وكان في استقباله في نطار الرياض نائب وزير الخارجية السعودي.

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