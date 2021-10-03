بعد استدعائه من قبل المنتخبين الجزائري والفرنسي.. يانيس لاغا يحسم خياره

أعلن الطاقم الفني للمنتخب الوطني لأقل من 18سنة، بقيادة المدرب مراد سلاطني عن قائمة اللاعبين المعنيين بالمواجهة الودية المزدوجة أمام المنتخب الفرنسي لذات الفئة..

وحملت القائمة اسم مهاجم نادي ليون يانيس لاغا، الذي صنع اسمه الحدث، بعد استدعائه من المنتخبين الجزائري والفرنسي في لمواجهة تجمع الطرفين، وهي الحادثة التي صنفت في خانة الحالات الغريبة في كرة القدم.

وجاء الكشف عن قائمة المنتخب الوطني لفئة أقل من 18 سنة، في والتي حملت إسم يانيس لاغا، في وقت أكدت فيه الكثير من وسائل الإعلام خاصة الفرنسية منها أن مهاجم نادي ليون، بصدد إصدار قراره.

وأكد تقرير لصحيفة ليكيب الفرنسية أن يانيس لاغا فصل بعد تلقيه الدعوة من المنتخبين باللعب للمنتخب الجزائري.

وضمت قائمة المنتخب الوطني لأقل من 18 سنة، 21 لاعبا ينشط أغلبهم في أندية من البطولة الفرنسية، بالإضافة إلى لاعبين ينشطون في البطولة الإسبانية.

وسيواجه أشبال المدرب مراد سلاطني المنتخب الفرنسي، يومي 9 و12 أكتوبر الجاري، بالمركز التقني كليرفونتين في فرنسا، تحضيرا لألعاب البحر المتوسط وهران 2022.

وتدعم الطاقم الفني للمنتخب الوطني لأقل من 18 سنة، بالحارس الدولي السابق رضا عاصيمي، الذي سيتولى تدريب الحراس بمناسبة المبارتين التحضيريتين أمام فرنسا.