بعد استهداف منشأتين للغاز بأصفهان وخرمشهر.. هكذا جاء الرد على الكيان!

تحدثت تقارير عبرية، اليوم الثلاثاء، عن الرد الإيراني المزلزل بصاروخ عنقودي خلّف إصابات ودمارا واسعا في تل أبيب، عقب استهداف منشأتين للغاز بأصفهان وخرمشهر.

ووفقا لوكالة فارس فقد شن الحرس الثوري الإيراني هجوما واسعا على الكيان الصهيوني، معلنا إطلاق الموجة الـ78 من عمليات “الوعد الصادق 4″، شملت أهدافاً واسعة النطاق في عمق الأراضي المحتلة.

وأفادت القناة 12 العبرية بأن صاروخا إيرانيا استهدف تل أبيب صباح اليوم احتوى على رأس حربي متشظٍ انقسم إلى 4 قنابل تزن الواحدة منها 100 كيلوغرام، مما تسبب في دمار واسع وسقوط شظايا في 8 مواقع مختلفة بالمدينة.

ويُظهر مقطع فيديو من أحد المواقع، تصاعد دخان أسود كثيف جراء حريق مشتعل بجوار مبنى يبدو أنه متضرر بشدة. وقد تهدمت واجهة عدة طوابق من المبنى، بينما تناثرت الأنقاض على الأرض أسفله.

وأكد رئيس بلدية تل أبيب وجود دمار واسع وأضرار كبيرة إثر الهجوم الإيراني، ووصف الأضرار الحالية بأنها مشابهة لآثار الضربات التي استهدفت وسط تل أبيب في بدايات الحرب.

وفي حصيلة أولية، أعلن إسعاف الصهاينة عن تسجيل 6 إصابات في صفوف المستوطنين وتضرر مبنى مكون من 4 طوابق إثر إصابة مباشرة، في وقت تواصل فيه فرق الإنقاذ تمشيط المواقع المستهدفة وسط استمرار دوي الانفجارات.

وأكد الحرس الثوري استخدام صواريخ باليستية من طرازي “عماد” و”قدر” ذات الرؤوس الحربية المتعددة، بالإضافة إلى مسيرات انقضاضية، طالت كلاً من إيلات وديمونة وشمال تل أبيب، مؤكداً وقوع إصابات محققة وخسائر كبيرة في منشآت الصناعات العسكرية ومرابض الطائرات المقاتلة وتجمعات الجنود.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن دمارا كبيرا قد وقع في مواقع سقوط الصواريخ في تل أبيب، فيما أعلنت الجبهة الداخلية أن قوات الإنقاذ توجهت إلى مواقع عديدة وردت منها بلاغات عن إصابات.

وجاءت الضربة الإيرانية بعد القصف الأمريكي الصهيوني الذي استهدف بنى تحتية لمنشأتي غاز في أصفهان (وسط) وخرمشهر (جنوب غرب)، رغم إعلان الرئيس دونالد ترمب تأجيل استهداف منشآت الطاقة في إيران، وتصريحاته بوجود مفاوضات مثمرة لإنهاء الحرب.

والإثنين 23 مارس الجاري، أعلن ترامب تأجيل جميع الضربات ضد محطات الطاقة الإيرانية لـ 5 أيام، وذلك قبل ساعات من انتهاء المهلة التي منحها لفتح مضيق هرمز، حيث قال في منشور على “تروث سوشيال”: “أجرينا محادثات مع إيران على مدى اليومين الماضيين كانت جيدة ومثمرة للغاية”.

وأضاف: “المحادثات المعمقة والمفصلة والبناءة مع إيران ستستمر طوال هذا الأسبوع وقد أصدرت أوامر بتأجيل جميع الضربات ضد محطات الطاقة والبنية التحتية للطاقة الإيرانية لمدة 5 أيام”.