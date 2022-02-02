بعد اشتباكات اللاعبين.. الكاف يصدر عقوبات ضد مصر والمغرب

أصدر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، عقوبات على الفريقين المصري والمغربي بعد الاشتباكات التي حصلت عقب المباراة التي جمعتهما.

وقرر الكاف إيقاف مروان داوود، لاعب المنتخب المصري مباراتين وروجيه دي سا المدرب العام للمنتخب المصري 4 مبارايات بسبب الأحداث التي صاحبت مباراة فريقهما أمام المغرب في دور الـ8 لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالكاميرون وتستمر حتى الأحد المقبل.

وقال الاتحاد الافريقي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي إن لجنة الانضباط عقدت اجتماعا الثلاثاء 1 فيفري 2022، بشأن وقائع ما بعد المباراتين التي أقيمتا على ملعب أحمدو أهيدجو الأحد بين مصر والمغرب، والسنغال وغينيا الاستوائية، وأدانت اللجنة لاعبي ومسؤولي مصر والمغرب بـ”سوء السلوك” في المباراة.

وأشار مسؤولو المباراة المذكورة في تقاريرهم إلى أنه في نهاية المباراة كانت هناك مشاجرات بين الجانبين، كما غرم كاف الاتحاد المصري ماليا.

وقررت اللجنة أيضا توجيه تحذير إلى كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر بسبب “سلوكه غير المقبول” على مقاعد البدلاء، وكذلك إيقاف لاعبي المغرب سفيان شكلا وسفيان بوفال، مباراتين بسبب “سلوكهما العنيف”، فضلا عن غرامة مالية قدرها 10 آلاف دولار على الاتحاد المغربي وتوجيه تحذير إلى المسؤولين المغاربة الذين تواجدوا على مقاعد البدلاء بسبب “سلوكهم غير الرياضي”.