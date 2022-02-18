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العالم

بعد أطروحة طي النزاع.. إعلام النظام المغربي يروج لأجندة ابراهيم غالي في بروكسل

الشروق أونلاين
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بعد أطروحة طي النزاع.. إعلام النظام المغربي يروج لأجندة ابراهيم غالي في بروكسل
ح.م
الرئيس الصحراوي خلال مشاركته في قمة بروكسل

نقلت وسائل إعلام مغربية إن الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي، سيلتقي على هامش قمة بروكسل رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز، في خطوة غريبة، تؤكد حجم التخبط، بشأن قضية يروجون للشعب المغربي أنها طويت.

ونشرت صحيفة هسبرس الالكترونية المقربة من القصر ووزارة الخارجية، مقالا نقلا عن وكالة “ايفي” الاسبانية، مفاده أن سانتشيز برمج لقاء مع غالي على هامش القمة الأوروبية الافريقية ببروكسل.

وعكس المقال حجم التخبط والصدمة التي يعيشها النظام المغربي، بعد فشله في منع مشاركة الرئيس الصحراوي في القمة، لتتحول وسائل إعلامه من الترويج لطي القضية الصحراوية، إلى الحديث عن اجندة ابراهيم غالي في قمة بروكسل.

غالي

وفي كلمة ألقاها أمام رؤساء الدول والحكومات الأوروبية والأفريقية في بروكسل، أكد غالي، أن الوقت قد حان كي يرافق الإتحاد الأوروبي الإتحاد الإفريقي بشكل حثيث وجاد وإيجابي من أجل التسوية النهائية للنزاع في الصحراء الغربية.

ودعا في إطار الجلسة الخاصة بالسلم والأمن، أوروبا إلى لعب دور إيجابي في مسار التسوية والتخلص من وضعها كجزء من المشكل إلى أن تصبح جزءا من الحل وهو ما سيساهم في تعزيز شروط السلام والأمن والاستقرار في منطقة شمال إفريقيا والساحل.

وأوضح أن ” السلام في الصحراء الغربية ولكي يكون دائما ولنزع فتيل التوتر القائم قرابة 45 سنة وخاصة المنزلق الحاصل منذ 13 نوفمبر 2020، يجب أن يكون عادلا” ولكي كذلك، يضيف ” يجب أن يتأسس على إحترام القانون والشرعية الدولية وتصفية الإستعمار” .

مشاركة غالي في قمة بروكسل.. الاتحاد الأوروبي يصدم النظام المغربي

رفض الاتحاد الأوروبي احتجاج النظام المغربي على مشاركة الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي في قمة بروكسل، مؤكدا أنه لا يمكنه التدخل في قرارات الاتحاد الإفريقي باعتبار الصحراء الغربية عضوا فيه.

وقال المتحدث باسم الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي بيتر ستانو في بيان له: “من المهم توضيح النقطة الرئيسة هنا بالنسبة للقمة (الأوروبية الإفريقية)، ذكرتُ أن الاتحاد الأوروبي شريك في تنظيمها مع الاتحاد الإفريقي”.

وأوضح أن “كل منظمة تدعو 16 عضوا، وهذا ما فعله الاتحاد الإفريقي”، مشيرا إلى أن “الاتحاد الأوروبي لا يمكنه التدخل في خيارات الجانب الإفريقي”.

وأضاف ستانو: “كما قلت هذه الدعوة (الموجهة للجمهورية الصحراوية) للقمة وجهها الاتحاد الإفريقي المسؤول عن دعوة الأعضاء من الجانب الإفريقي”.

وأردف أن موقف الاتحاد الأوروبي بشأن الصحراء الغربية معروف ولم يتغير، فهو يدعم عملية سياسية في إطار الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي عادل وواقعي وعملي ودائم ومقبول للطرفين على أساس التسوية ، وفقًا لـ قرارات مجلس الأمن الدولي.

النظام المغربي يكلّف لجنة برلمانية بالاحتجاج على حضور غالي قمة بروكسل

ويوم 16 فيفري 2022،كلّف النظام المغربي لجنة برلمانية بالاحتجاج على حضور رئيس الجمهورية الصحراوية إبراهيم غالي القمة الأوروبية الإفريقية ببروكسل.

ووجهت اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي رسالة إلى البرلمان الأوروبي، عبرت فيها عن اندهاشها مما أسمته وجود نية لمشاركة الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي في أشغال القمة”.

وحملت الرسالة عبارات استفزازية على غرار أن حضور غالي من شأنه التأثير سلبا على متانة العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وأوضحت اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي أنها “تسعى عبر رسالتها لمشاركة البرلمان الأوروبي المخاوف المتعلقة بالاضطرابات التي قد تؤثر على الشراكة بين إفريقيا وأوروبا”.

كما قال البرلمان المغربي، في رسالته الموجهة للبرلمان الأوروبي، أن “المغرب والاتحاد الأوروبي يجمعهما رأسمال لا يقدر بثمن، مبرزا في المقابل، ما وصفه ببعض المظاهر الناتجة عن سوء الفهم تجعل هذه العلاقات تتدهور مع الوقت في إشارة منه إلى مشاركة الرئيس الصحراوي في قمة بروكسل”.

وأعلنت “وكالة الأنباء الصحراوية” أن زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي سيتوجه إلى بروكسل الأربعاء لحضور القمة السادسة لرؤساء دول وحكومات الاتحادين الإفريقي والأوروبي.

وكان إبراهيم غالي قد حضر القمة الخامسة للشراكة بين الاتحادين في أبيدجان عاصمة جمهورية ساحل العاج أواخر سنة 2017.

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التعليقات
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  • Meno

    سؤال يحير الجميع ما دوره هناك ؟

    63
  • الصريح

    شارك غالي أو لم يشارك !وماذا بعد ؟ المنافسة هي الاهم وليس المشاركة...

    2

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