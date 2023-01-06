بعد اعتقال نجل “إل تشابو”.. عنف ومشاهد مرعبة في شوارع المكسيك

فجر إلقاء قوات الأمن المكسيكية القبض على أوفيديو غوزمان، وهو زعيم عصابة مخدرات ونجل امبراطور المخدرات خواكين غوزمان المعروف باسم “إل تشابو”، موجة من العنف.

وأجبرت أعمال العنف السلطات على إغلاق المطارات والمدارس في مدينة كولياكان بولاية سينالوا، وهي معقل عصابة المخدرات التي تحمل نفس اسم الولاية، والتي كان إل تشابو زعيمها قبل تسليمه للولايات المتحدة في 2017.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة زعم أصحابها أنها لأعمال عنف وشغب في المكسيك تُظهر قتالا عنيفا خلال الليل في كولياكان، المدينة الرئيسية في ولاية سينالوا بشمال المكسيك حيث أضاءت نيران طائرات الهليكوبتر السماء.

وكان مطار المدينة هدفا للعنف، إذ قالت شركة الطيران الحكومية إن إحدى طائراتها أُصيبت بنيران قبل رحلة مقررة إلى مكسيكو سيتي. وأضافت أنه لم يصب أحد بأذى. وتم إغلاق المطار حتى ليل الخميس.

وقال حاكم الولاية روبن روتشا إن 7 من أفراد قوات الأمن قتلوا وأصيب 21 بالإضافة إلى 8 مدنيين.

وأفاد روتشا بوقوع 12 اشتباكا مع قوات الأمن و25 عملية نهب وإحراق 250 مركبة واستخدامها لإغلاق الطرق.

وتابع: “نعتقد أننا سنكون قادرين غدا على العمل بشكل طبيعي”، مضيفا أنه لم يبحث استدعاء تعزيزات أخرى من الجيش أو الحرس الوطني.

وأُدين خواكين غوزمان، أو إل تشابو، (65 عاما) في نيويورك عام 2019 بتهمة تهريب مخدرات بمليارات الدولارات إلى الولايات المتحدة.

وللإشارة فقد تم اعتقال أوفيديو لفترة وجيزة في عام 2019، وتم إطلاق سراحه بسرعة لإنهاء انتقام عصابته العنيف في كولياكان.

في حين كان الحادث بمثابة انتكاسة محرجة لحكومة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.

وأصبح أوفيديو شخصية رئيسية في العصابة منذ اعتقال والده.

يشار إلى أن الولايات المتحدة كانت عرضت مكافأة قدرها 5 ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات تؤدي إلى اعتقال أوفيديو أو إدانته.