بعد اقتحامه.. هاشتاغ “الأقصى يستغيث” يتصدر مواقع التواصل
تصدّر وسم الأقصى يستغيث، قائمة الوسوم الأكثر تداولا في عدد من البلدان العربية، حيث استنكر النشطاء ما قامت به قوات الاحتلال من اقتحام للمسجد الشريف وتقييد وضرب للمصلين بداخله.
وندد النشطاء بجرائم الاحتلال، ونشروا على نطاق واسع مقاطع فيديو وصورا توثق الانتهاكات بحق المصلين والمسجد وباحاته.
وفي حين دعت مساجد القدس إلى النفير العام، جدد المرابطون تأكيدهم على حماية الأقصى وفدائه بالروح والدم، والذود عنه أمام كل محاولات تدنيسه والعبث بمحتوياته.
وليلة الثلاثاء، اقتحمت قوات الاحتلال المسجد القبلي والمسجد الأقصى في صلاة التراويح لإخلائه من المعتكفين، وألقت قنابل الصوت داخل المسجد، وقطعت التيار الكهربائي عن المسجد القبلي، وحطمت باب العيادة الطبية.
{ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ }
#الاقصي_في_خطر – #الاقصى_يستغيث pic.twitter.com/7Fs6B0e0wY
— عمانيون ضد التطبيع (@OmaPalestine) April 5, 2023
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الأربعاء المسجد الأقصى واعتدت على المعتكفين داخله واعتقلت المئات منهم.
ووثق عدد من الصور اعتداء شرطة الاحتلال على النساء وجرّهن وإهانتهن، كما أظهرت وحشية الجنود الإسرائيليين خلال اعتقال المصلين وإخراجهم من باحات الأقصى، فضلا عن الاعتداء بالضرب على المعتكفين.
هذه الصورة لا تحتاج الجامعة العربية،
ولا المؤتمر الإسلامي،
هذه الصورة تنتظر الفاروق أو خالد أو صلاح الدين،
لهفي عليهم لو رأها أحدهم،
لما بات الجُند إلا في #القدس .#المسجد_الاقصى #الاقصى_يستغيث pic.twitter.com/asj2KKyj1F
— ALI Al Taie | علي الطائي (@ALI_7YO) April 5, 2023
ومن بين أكثر المقاطع تداولا خلال الساعات الماضية اعتداء جنود الاحتلال على المصلين المقدسيين في المسجد الشريف، بينما تعالت الصرخات وردد العشرات عبارات “يا الله يا الله”، و”الله أكبر”.
ووصف عدد من المتابعين هذه المشاهد بالمروعة والتي تدمي القلب، ودعوا الله لنصرة الأقصى والمرابطين فيه.
The Israeli occupation has recently been reported to have forcefully entered the sacred #Al-Aqsa Mosque and violently attacked #Palestinian worshippers. #الاقصى_يستغيث #الأقصى_في_خطر #فلنشعل_قناديل_صمودها #تل_أبيب #المسجد_الأقصى #Trump #TrumpArrest #TrumpArraignment pic.twitter.com/MpkKSDOBok
— Samed Chart (@SamedChart) April 4, 2023
وقال الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور علي القره داغي تعليقا على مقطع الاعتداء على المصلين، إن جيش الاحتلال في أوضح صوره وفي أجلى مظاهره يعتدي بالضرب على المعتكفين والمرابطين في المصلى القبلي لإجبارهم على الخروج.
نساء المسلمين يصرخن تحت وقع ضربات جنود الاحتلال.. مشاهد مروعة من داخل #المسجد_الأقصى لاعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين!!!#الأقصى_يستغيث pic.twitter.com/IQlXVDDB2m
— رضوان الأخرس (@rdooan) April 4, 2023
كما نشر ناشطون مقاطع تظهر آثار الخراب في الجامع القبلي بعد اعتداء قوات الاحتلال على المعتكفين فيه في الشهر الكريم.
قوات الاحتـ ـلال تخرب محتويات المصلى القبلي أثناء اقتحامهم #المسجد_الأقصى لإخلاء المعتكفين استعدادا لعيد الفصح اليهودي pic.twitter.com/S2J4TLt7iG
— شبكة رصد (@RassdNewsN) April 5, 2023
وكانت جماعات الهيكل المزعوم قد دعت إلى اقتحام المسجد الأقصى بالتزامن مع بداية الفصح، إلا أن هذا العام شهد أيضا دعوات مكثفة لذبح قرابين العيد داخل باحاته.
ويبدأ عيد الفصح اليهودي اعتبارا من غروب شمس الأربعاء الخامس من أبريل ويستمر حتى 12 من الشهر ذاته.
وكانت حركة عائدون لجبل الهيكل المتطرفة قد رصدت مكافأة قدرها 20 ألف شيكل (5.575 دولارا) للمستوطن الذي يتمكن من ذبح قربان الفصح داخل الحرم القدسي.
كما رصدت الحركة مبلغ 5 آلاف شيكل (1.393 دولارا) لأي مستوطن يتم اعتقاله أو منعه من إدخال القربان إلى الحرم القدسي.
وعلى تويتر نشرت منصات عربية نقلا عن منظمة “عائدون للهيكل” صورة تظهر نشطاء إسرائيليين متطرفين في طريقهم إلى القدس وبحوزتهم قربان عيد الفصح لذبحه في الأقصى.
تغطية صحفية| منظمة “عائدون للهيكل”: نشطاؤنا بطريقهم إلى القدس وبحوزتهم قربان عيد الفصح لذبحه في الأقصى. pic.twitter.com/mTKdfs0Ctm
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 5, 2023