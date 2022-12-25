بعد الألعاب المتوسطية والقمة العربية.. ذباب المخزن يهاجم شان الجزائر

يواصل ذباب “المخزن” المغربي، إطلاق الأخبار الزائفة المتعلقة بكأس أمم إفريقيا للمحليين التي ستستضيفها الجزائر، وهي الطريقة ذاتها التي انتهجها مؤخرا قبل استضافة الجزائر للألعاب المتوسطية، والحدث السياسي المتمثل في القمة العربية.

مع اقتراب الحدث الإفريقي الكروي المتمثل في استضافة الجزائر لكأس إفريقيا للمحليين، انتشرت الكثير من الأخبار الزائفة على مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع المغربية، أبرزها غياب العديد من المنتخبات، والهدف منها الإنقاص من قيمة الحدث والتأثير على الجو العام الذي يسبق البطولة.

وتم الترويج في الأسبوع الماضي، لغياب أوغندا عن “شان” الجزائر بسبب مشاكل مالية، حيث جاء عبر العديد من الصفحات أنها ستغيب عن بطولة إفريقيا للمحليين وستتخذ منتخبات أخرى نفس القرار، وهي الأخبار التي اتضح أنها لا تمت للحقيقة بصلة.

وفي محاولة يائسة جديدة، استعمل ذباب المخزن، هذه المرة ورقة المنتخب الكاميروني، حيث سارعت الكثير من الصفحات لنشر أخبار عن إمكانية غياب منتخب ” الأسود” عن شان الجزائر.

وبعد أن كان مبرر الغياب في الأخبار الزائفة عن أوغندا، يتعلق بالجانب المادي، فإن غياب الكاميرون لدواع أمنية، على خلفية تشنج العلاقة مع الجمهور الجزائري، بعد اللقاء الفاصل المؤهل للمونديال.

وسبق لمواقع مغربية وأن حاولت بأخبارها الزائفة، البعيدة عن الواقع والحقيقة، تشويه صورة أي حدث تحتضنه الجزائر، على غرار ما حدث قبل وخلال ألعاب البحر الأبيض المتوسط، التي نظمتها الجزائر بنجاح باهر، وكذا القمة العربية.

ونشرت الكثير من الحسابات المحسوبة على ذباب “المخزن” قبل ألعاب البحر الأبيض المتوسط، أخبارا زائفة عن غياب العديد من دول البحر المتوسط عن الحدث، وهي الدول التي شاركت بصفة عادية، وأثنى ممثلوها على التنظيم المحكم والأجواء الرائعة التي جرت فيها المنافسات.

كما أثار ذباب النظام المغربي عشية انعقاد القمة العربية، التي احتضنتها الجزائر، بداية من الفاتح نوفمبر الماضي، قضية منع الوفد الصحفي المغربي من تغطية أشغال القمة، وتعرضه لمضايقات، في وقت أنه تم إرسال صحفيين من دون اعتماد، ليتكرر نفس سيناريو الألعاب المتوسطية.

وتراهن الجزائر على نجاح بطولة أمم إفريقيا للمحليين من كل النواحي، لتأكيد قدرة الجزائر على استضافة المسابقات الكبرى، وفي مقدمتها كأس أمم إفريقيا، خاصة وأن الجزائر تقدمت بملف ترشحها لاحتضان “كان” 2025 .